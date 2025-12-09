Aparecen 9 armas que Comisaría de Techaluta entregó por supuesto engaño

Localizaron armas de la Comisaría de Techaluta, Jalisco

Tres pistolas, cinco fusiles de asalto y una subametralladora que se presumen son parte del arsenal que mediante supuestos engaños, le fue despojado a la Comisaría Municipal de Techaluta, fueron recuperadas por elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP) de la Secretaría de Seguridad Jalisco.

Las nueve armas de fuego estaban abandonadas en Techaluta, situación que está siendo investigada, pues inicialmente, se había dicho que un comandante de la comisaría del municipio las había enviado a Zapopan pero terminaron siendo entregadas en Zacoalco de Torres, luego de que el mando policiaco fue engañado por un sujeto que le llamó por teléfono y le hizo creer que era funcionario de la Contraloría local.

En relación con el caso, en el que aparte, el comandante depositó 170 mil pesos por instrucciones del farsante, la Fiscalía de Jalisco tiene detenidos a dos policías municipales de Techaluta y a un taxista, aunque no se ha aclarado si alguno de los agentes bajo arresto es el mando al que se supuestamente engañaron.

Sobre la recuperación de las nueve armas, se informó que oficiales del FOEP asignados a la vigilancia de la Región Lagunas, recibieron un reporte sobre paquetes de cartón abandonados en la Carretera Libre Guadalajara-Ciudad Guzmán, en el cruce con la Carretera Techaluta de Montenegro-El Zapote.

“Al realizar una búsqueda en el sitio, detectaron dos cajas de cartón semiabiertas en un pastizal, en cuyo interior a simple vista había tres armas de fuego cortas, cinco fusiles de asalto y una subametralladora, al parecer calibre .38 especial y 9 milímetros”, indicó la Secretaría de Seguridad Jalisco.

La corporación estatal abundó que junto con el arsenal había seis chalecos balísticos, 10 cargadores de armas de fuego largas calibre .223 y uno más calibre 9 milímetros, todos sin balas.

Las armas de la Comisaría de Techaluta, Jalisco, fueron halladas en despoblado

La Secretaría confirmó que las armas localizadas coinciden con el armamento que habría sido sustraído de la Comisaría de Techaluta el miércoles de la semana pasada.

Se dijo que del hallazgo se notificó a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, quien ordenó el aseguramiento y puesta a disposición de todo lo localizado en su sede regional, ubicada en Ciudad Guzmán.

Armento de la Comisaría de Techaluta fue abandonado en despoblado

EL SUPUESTO ENGAÑO

El pasado 3 de diciembre un comandante de Techaluta supuestamente recibió una llamada de un hombre que se dijo funcionario de la Contraloría del municipio, quien lo habría convencido de que el alcalde tenía que pagar una multa e hizo que el mando policiaco depositara 170 mil pesos a través de un cajero automático en Zacoalco de Torres.

Se dijo que el impostor además logró que el comandante enviara embaladas tres pistolas y seis armas largas en un taxi hacia Zapopan, pero a final de cuentas las habrían entregado también en Zacoalco.

En el caso existen contradicciones y situaciones poco verosímiles que deberán ser aclaradas por la Vicefiscalía Regional de Ciudad Guzmán, de la Fiscalía del Estado, en donde se siguen las pesquisas y se tiene bajo investigación a los dos policías y al taxista detenidos.