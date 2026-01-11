Inhuman nueve personas fallecidas no reclamadas en el Panteón Guadalajara

Como parte de los trabajos de la Comisión de Trabajo para el Acompañamiento y Observación del Proceso que Permita la Inhumación de Personas Fallecidas no Reclamadas, presidida por la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP), se llevó a cabo la primera inhumación de 2026 en el Panteón Guadalajara.

En esta jornada fueron inhumadas seis personas fallecidas sin identificar y tres más que, pese a haber sido identificadas, no fueron reclamadas. De manera paralela, y derivado del trabajo de los Colectivos de Búsqueda de Personas que participan en la Comisión, se logró contactar a la familia de una persona originaria de Michoacán, por lo que dicho cuerpo fue excluido del operativo e inició el proceso de restitución a través del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado.

Las diez personas que se encontraban bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) Dr. Jesús Mario Rivas Souza fueron identificadas en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE). Finalmente, nueve cuerpos fueron trasladados al Panteón Guadalajara, donde fueron inhumados de forma individual, digna y en espacios plenamente localizables.

Inhuman a 9 personas en el Panteón Guadalajara (Cortesía)

Como parte del procedimiento previo a la inhumación, el IJCF aplicó diversos dictámenes periciales, entre ellos necropsia, antropología forense, odontología, criminalística, genética y lofoscopía, con lo que se integraron los expedientes básicos de cada persona fallecida.

El Instituto también cubrió los gastos correspondientes al Registro Civil para la expedición de actas de defunción y anotaciones marginales, así como los servicios funerarios proporcionados por el personal del Panteón Guadalajara.

En el proceso participaron representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (COBUPEJ), el IJCF, la SIBP, la Policía Estatal, la Policía Metropolitana y la Fiscalía del Estado, como parte de un ejercicio interinstitucional orientado a garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas fallecidas.