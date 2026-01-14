Crecerán 14% los programas de Bienestar en Tlaquepaque durante 2026

Para este 2026, los programas de Bienestar del municipio de San Pedro Tlaquepaque crecerán 14 por ciento, con la incorporación de 2 mil 500 nuevos espacios y el pago de un bimestre adicional respecto al año anterior, informó la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, al anunciar la apertura de los registros.

La alcaldesa explicó que estos programas, financiados en su totalidad con recursos municipales, representan una inversión cercana a los 200 millones de pesos y beneficiarán a alrededor de 100 mil personas. Los apoyos están dirigidos a jefas de familia, personas con discapacidad permanente, niñas, niños y adolescentes estudiantes, así como a artesanas y artesanos del municipio.

Detalló que el programa Bienestar Incluyente incorporó mil 500 nuevas personas beneficiarias; Mujeres Líderes de Esperanza amplió su cobertura con mil espacios adicionales; y Raíces de Esperanza sumó 100 nuevos apoyos destinados al sector artesanal.

Laura Imelda Pérez Segura señaló que este incremento presupuestal permitirá fortalecer el apoyo directo a las familias y contribuir a su bienestar y desarrollo integral, al tiempo que se refuerza el compromiso del gobierno municipal con los sectores más vulnerables.

Los registros para los programas comenzaron el pasado 7 de enero y concluirán el 4 de febrero. Las personas interesadas pueden realizar su trámite en la Secretaría de Bienestar, ubicada en la Pila Seca, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, así como en la Presidencia Municipal los sábados hasta el 31 de enero, en el mismo horario.

Además, se llevarán a cabo jornadas de registro en diversas delegaciones del municipio durante enero y febrero, con el fin de acercar los servicios a todas las comunidades.

En materia financiera, la presidenta municipal informó que en lo que va de 2026 la recaudación por impuesto predial aumentó 14 por ciento, lo que representa más de 50 millones de pesos recaudados hasta el momento. Estimó que al cierre del año los ingresos por este concepto podrían alcanzar los 380 millones de pesos, un incremento del 11.52 por ciento respecto a 2024.

Finalmente, la alcaldesa reiteró la invitación a las parejas interesadas en contraer matrimonio de manera gratuita a inscribirse en el programa Bodas de la Esperanza, que se realizará el próximo 14 de febrero de 2026.