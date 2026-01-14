“Es inviable” hacer un Referéndum para consultar a la población si acepta o no alza a la tarifa de transporte

El transporte público tenía varios años con la misma tarifa. El subsidio que dará el gobierno de Jalisco ayudará a las familias usuarias.

“Es inviable” el referéndum propuesto por las diputadas de Futuro, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, para frenar el tarifazo de 14 pesos en el transporte público.

La legisladora de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, advirtió que no procederá la iniciativa para realizar una consulta a la población jalisciense para que voten a favor o en contra del acuerdo suscrito por el gobernador Pablo Lemus, mediante el cual, avaló el incremento de 9.50 a 14 pesos en el precio del pasaje.

La representante emecista dijo que las legisladoras de oposición solo buscan criticar el alza a la tarifa de transporte, por motivos políticos.

“Todo lo quieren llevar a la arena partidista y de verdad no estamos teniendo ningún tipo de proposición al respecto. Se han hecho algunos planteamientos de hacer mesas de trabajo, hoy nosotros creemos que en este tema solo están buscando partidizarlo, están buscando desinformar a la ciudadanía, tratar de generar molestar, están circulando cadenas por medio de chats para hacer el referéndum y eso es engañar, porque no es viable el mecanismo de participación que están tratando de proponer”, subrayó.

Gabriela Cárdenas explicó que el alza al precio del transporte público tenía que darse, debido a que desde hace varios años no se actualizaba el precio y los insumos para los transportistas -entre ellos la gasolina y las refacciones- se han incrementado.

“La realidad es que la tarifa del transporte público desde hace años está subsidiada en Jalisco. Nosotros lo dejamos en una ley, creamos un fondo, le dimos recursos. La tarifa del transporte público no cuesta 9.50, es una realidad, todos lo vivimos todos los días, cuesta mucho dinero la gasolina, la canasta básica, todo está subiendo de precio. También entendemos los retos económicos que viven las familias. Sin embargo, por eso es este subsidio que hace el gobierno del estado para poder acompañar y aliviar la economía de las familias”, precisó.

Agregó que la empresa paraestatal de transporte (las tres líneas del Tren Ligero) también va a cobrar 14 pesos en la tarifa general y 11 pesos a quien obtenga la Tarjeta Única, sin embargo, dijo desconocer los motivos económicos que tiene el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) para cobrar a la par que lo harán las empresas transportistas.