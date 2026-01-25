Vuelven a cerrar el acceso a más vehículo hacia el Nevado de Colima

La primera nevada de esta temporada hizo que aumentaran los visitantes. FOTO: PC Jalisco

Al igual que el fin de semana pasado, este 25 de enero la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (PC Jalisco) tuvo que impedir el paso de más automóviles particulares hacia la zona del Nevado de Colima.

“Se informa que, esta mañana de domingo, se realiza el cierre de ingreso al Parque Nacional Nevado de Colima, luego de alcanzarse el cupo máximo permitido de vehículos”, postes la dependencia.

Y es que “se registra un aforo de poco más de 200 vehículos. Se cierra el acceso vehicular como medida preventiva, priorizando la seguridad de las y los visitantes y la capacidad de atención ante cualquier eventualidad”, aclaró PC Jalisco.

Se impidió el paso de más vehículos

La corporación dijo que se exhorta a la población a respetar los cierres, atender las indicaciones del personal operativo y evitar intentar el ascenso una vez anunciado el cierre.

RESCATAN A EXCURSIONISTAS EXTRAVIADOS

Agentes de PC Jalisco, con apoyo de personal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande, rescataron a dos personas extraviadas en la zona de los riscos del Parque Nacional Nevado de Colima.

Las personas fueron localizadas sanas y puestas a salvo; únicamente presentaban cansancio y desorientación, y tuvieron que recibir atención para descartar cualquier complicación.

“Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de las autoridades antes y durante su visita a zonas naturales”, enfatizó PC Jalisco.