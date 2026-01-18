Impide Protección Civil Jalisco el paso de más vehículos al Nevado de Colima; ya está a su máxima capacidad

FOTO: PC Jalisco

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (PC Jalisco) anunció la mañana de este domingo 18 de enero, que en lo que resta del día ya no permitirá el acceso a más visitantes en automóviles al Parque Nacional Nevado de Colima -que se encuentra en territorio jalisciense, debido a cuestiones de seguridad.

PC Jalisco informó en redes sociales: Aviso #Importante Durante el resto del día no se permitirá el ingreso de más vehículos al Parque Nacional #NevadoDeColima, ya que el sitio se encuentra a su máxima capacidad.

La corporación enfatizó que “Permitir nuevos accesos representa riesgos por saturación en las vías de tránsito y rutas de evacuación”, y señaló que en coordinación con la Policía de Caminos y autoridades municipales, se implementan acciones para mantener un tránsito seguro sobre la Carretera Ciudad Guzmán–El Grullo, debido a la alta concentración de automóviles.

Ya no se permite el paso a más autos. FOTO: PC Jalisco

“Se recomienda retirarse de la zona. Así mismo, evitar transitar por esta vía y buscar rutas alternas”, advirtió.

PC Jalisco indicó también que, hasta las 6:15 horas de este domingo, se reportaba el ingreso de 200 vehículos al Parque Nacional y que por ello, se determino haber cerrado el acceso a más unidades.

Añadió que ya no existe mayor capacidad disponible en la parte alta del parque y por motivos de control y seguridad de las y los visitantes, se recomienda evitar acudir las siguientes horas pues no serán permitidos nuevos ingresos.

La primera nevada de esta temporada hizo que aumentaran los visitantes. FOTO: PC Jalisco

La dependencia estatal informó que mantiene un operativo de prevención y vigilancia para garantizar la seguridad y auxilio a los paseantes.

La primera nevada de esta temporada de invierno se registró el viernes 16, lo que aumentó el número de visitantes a la zona.