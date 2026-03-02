Trabajadoras del Congreso no irán a trabajar el 9M para visibilizar el aporte laboral de las mujeres

Las diputadas Mariana Casillas (Futuro) y Candelaria Ochoa (Morena).

El Congreso de Jalisco organizó un programa de actividades para reflexionar y visibilizar diversos temas entre ellos, la violencia política hacia las mujeres, el avance de las mujeres en los espacios legislativos y de gobierno, así como la jornada “El 9 ninguna se mueve”, donde las trabajadoras, asesoras y legisladoras no acudirán a laborar a la sede del Legislativo.

El programa de actividades por la conmemoración del 8M Día Internacional de las Mujeres, lo presentó la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso, quien dijo que esta fecha representa memoria y lucha.

“Porque se trata no solamente de que las mujeres descansen, sino de mostrar los aportes que hacen las mujeres en sus espacios laborales y en este caso el día 9, para que este Congreso muestre las posibilidades que las mujeres tienen y que hacen todos los días una lucha permanente por garantizar su empleo y sus derechos”, subrayó.

Candelaria Ochoa resaltó la instalación este martes 3 de marzo de la Mesa Naranja “Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, en la que participarán la legisladora del PRI, María del Refugio Camarena, presidenta de la Junta de Coordinación Política, Julio Hurtado, presidente del Congreso, la magistrada Rebeca Barrera, presidenta de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la propia Candelaria Ochoa.

La legisladora morenista señaló que el Congreso ha hecho su parte en la agenda a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, reconoció que la mentalidad de los varones no se ha transformado.

“Parte de lo que se ha legislado es precisamente prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, incluso, no solamente esta en la ley, sino hemos creado un conjunto de políticas públicas. Desde 1997 tuvimos la primera Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, luego hemos tenido una serie de reformas. Aquí también existe la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sin embargo, no hemos logrado transformar las mentalidades”, explicó.

El viernes 6 de marzo se realizará en el Congreso local un diálogo con diputados de otros estados del país y la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Anaís Miriam Burgos, en donde se hará un balance de los más de 20 años de igualdad parlamentaria en el país.