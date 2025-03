Descarta Fernández Noroña posibilidad de incineración clandestina en rancho Izaguirre

Aún antes de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informe los resultados de la investigación en el rancho Izaguirre en Jalisco, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, descartó la posibilidad de que en ese lugar se haya registrado la incineración clandestina de víctimas de la delincuencia organizada.

De hecho aseguró que la temperatura que se necesita para quemar los cuerpos es de mil grados centígrados.

“El crematorio que se requiere para hacer esa operación no es cualquier cosa”, señaló.

Fernández Noroña denunció que hay una campaña orquestada por la derecha y los medios de comunicación incluso en su contra para acusarlo de falta de empatía con los familiares y los acusó de “miserables”.

“Traen un pinche campañón (…) para tergiversar, intrigar, plantear que hay de parte nuestra falta de empatía, falta de compasión. Son unos miserables, eso es lo que son, unos canallas, unos verdaderos personas carroñeras que no les importa el pueblo”, arremetió

Asimismo consideró irresponsable el pretender “siquiera insinuar” que la 4T “tiene algo que ver” en esto.

“Insinuar siquiera que el gobierno actual tiene algo que ver es irresponsable y quieren alentar alguna incursión, es que pues ellos estarían felices de que nos pudiera tirar, ya que ellos no pueden, desde fuera. (…) No podrán porque nuestro gobierno está trabajando para combatir tanto la inseguridad como la impunidad y esto se va a caer, lo que haya de mentira se va a caer, la verdad saldrá a la luz, no quedará impune lo que haya allá sucedido”, sostuvo.