PVEM busca prohibir exhibición de animales para su venta en la CDMX

Buscan prohibir la exhibición de animales en tiendas

El diputado Jesús Sesma, del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, propuso una reforma a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales capitalina para prohibir la exhibición física de animales para su venta con el fin de proteger a los seres sintientes.

El legislador, también presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, detalló que la propuesta busca prohibir la exhibición física de animales vivos domésticos, silvestres, de granja o de cualquier especie en establecimientos mercantiles o en cualquier otro lugar destinado a su venta.

Propone uso de tecnología para la comercialización

La iniciativa pretende que la comercialización de los animales se realice a través de medios remotos o herramientas tecnológicas que eviten el contacto físico directo entre los animales ofrecidos y las personas interesadas en su adquisición.

Durante la presentación de su proyecto legislativo, Sesma señaló que, “perritos, gatitos, aves o conejos expuestos como mercancía, confinados en espacios diminutos, bajo luces artificiales, rodeados de ruido y sin la posibilidad de correr, jugar o simplemente descansar en paz”.

Destacó que eso no es vida, sino sufrimiento, “la evidencia es clara: esta práctica provoca en los animales estrés y enfermedades, además de que fomenta la compra compulsiva, abre la puerta al maltrato y hasta al tráfico ilegal de especies”.

El legislador destacó que la Ciudad de México ya reconoce en su Constitución que los animales son seres sintientes, y como tal, merecen un trato digno y respetuoso.

“Mientras permitamos que se les exhiban como objetos, estaremos fallando a ese principio”, sentenció.

Dio a conocer que en ciudades como Nueva York, países como España o Francia, han prohibido la exhibición y venta de animales en tiendas, impulsando en su lugar la adopción responsable y la compra con legal procedencia desde criaderos autorizados.

“México no puede quedarse atrás. Nuestra ciudad debe estar a la altura de esa visión de futuro. No se trata sólo de defender a los animales, se trata también de proteger la salud pública y de responder a una ciudadanía que cada vez denuncia más y exige más.

“Muchas personas han alzado la voz contra estas prácticas, porque ya no queremos mercados ni tiendas que lucren con el dolor de seres vivos”, concluyó el diputado.