Usuarios del metro viven caos en estación Tacuba de la línea 7

Estación Metro Tacuba

Este jueves al medio día, cientos de usuarios diarios de la línea 7 del metro que va de El Rosario a Barranca del Muerto fueron desalojados en la estación Tacuba sin previo aviso y sin explicación por parte del personal del Metro.

Trabajadores que intentaban llegar a la zona de Polanco, estudiantes, personas de la tercera edad, comerciantes y demás, fueron afectados por este imprevisto en el sistema de transporte.

Los pasajeros cuestionaban a los elementos de seguridad por la razón de la interrupción en el servicio o si éste sería restablecido en poco tiempo, como normalmente concurre, el personal del Metro no sabía nada, por lo que muchos tuvieron que buscar otras opciones para movilizarse a sus destinos.

Ante el anuncio de que habría servicio de apoyo provisional de camiones de RTP de Tacuba hasta Barranca del Muerto, muchos afectados se movilizaron afuera de la estación para abordarlo, sin embargo, nadie del personal en la estación pudo informar dónde estaría abordando este servicio de apoyo.

En las calles que rodean las salidas de la estación como la Calzada México Tacuba y Golfo de Australia grupos de afectados buscaban alternativas de transporte como autobuses, taxi, algunos incluso se organizaron para abordar vehículos de aplicación que los llevara a la estación del Metro más cercana a su destino.

¿Por qué se detuvo el servicio en la línea 7 del metro?

Horas después, la cuenta del Metro CDMX informó a través de su cuenta de X que los retrasos se debieron a la realización de maniobras para retirar de las vías un tren fuera de funcionamiento.