La buscan por abandonar a su perrito: mujer se deshace de sus ‘lomitos’ en la Gustavo A. Madero

imágenes de las cámaras de seguridad cuando la mujer baja de la camioneta a los perros

Una mujer es buscada por abandonar a dos perritos en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, hecho que fue captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales.

¡ABANDONA a sus perritos!



¿Reconoce a esta mujer? Así dejó a un par de cachorros en Coquimbo, Lindavista, @TuAlcaldiaGAM.



Trae una Mazda, placas PVY465D.



October 10, 2025

En las imágenes, que rápidamente se observa a una mujer descender de una camioneta Mazda blanca con placas PVY465D, estacionada sobre la calle Coquimbo. La mujer abre la cajuela del vehículo, donde se alcanzan a ver dos perros: uno color café y otro blanco.

Primero baja al perro café y lo deja sobre la banqueta. Luego regresa a la parte trasera del vehículo, toma un recipiente con croquetas y lo coloca en el suelo. Minutos después, en otra toma captada desde otra cámara, se aprecia cómo baja al segundo lomito, en el mismo sitio.

Después de dejar a ambos animales, la camioneta avanza, sin embargo, nuca se ve cuando la mujer se sube de muevo a la camioneta, por lo que se intuye que se subió por la parte de la cajuela; dejando a los lomitos visiblemente confundidos.

En el video se alcanza a ver cómo los perritos caminan sin rumbo, cruzan la calle sin precaución y uno de ellos casi es atropellado por un automóvil que pasaba por la zona.

El abandono causó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes exigieron a las autoridades que localicen a la responsable. Algunos internautas han identificado el vehículo y piden que se aplique la ley correspondiente.

¿Que dice la Ley de Protección de animales sobre el abandono?

De acuerdo con la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, los animales son seres sintientes, lo que significa que tienen derecho a recibir cuidado, alimentación, atención médica y un entorno adecuado.

La ley prohíbe expresamente el abandono de mascotas en la vía pública y establece sanciones para quienes cometan este tipo de actos, que pueden ir desde multas económicas desde 1,085.70 pesos, hasta 32,571.00 pesos, tambien puede terminar en arrestos o prisión de 6 meses a 3 años en algunos estados o inhabilitación para tener animales nuevamente.