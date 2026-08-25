Cae “El Lápiz” de la Anti Unión Tepito, sus amigos lo sacaron del hospital

Detenido "El Lápiz". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Dairon Daniel Sánchez Zárate alias “El Lápiz” integrante de “La Anti Unión Tepito”.

“El Lápiz” fue sacado por sus amigos del hospital Rubén Leñero, tras una intervención quirúrgica por impactos de bala en ambas piernas.

Este sujeto fue detenido junto a Laura Dalila Ceballos Zárate y José Eduardo Álvarez Lozano, en posesión de droga y un arma de fuego corta.

En la colonia Casco de Santo Tomás, los oficiales se percataron que en la esquina de la calle Manuel Carpio y la avenida De los Maestros, se encontraba un automóvil color vino estacionado, con las ventanas abiertas, y con permiso provisional del cual se expedía un olor característico al de la marihuana.

Al acercarse, los policías se percataron que la conductora y el copiloto fumaban cigarrillos. Ahí se encontraba un joven en los asientos traseros con férulas en ambas piernas a quien, momentos antes, sacaron de un hospital cercano luego de una intervención quirúrgica.

Los policías les indicaron que les llevarían a cabo una revisión, la cual dio como resultado que hallaran 15 bolsitas y alrededor de un kilogramo de marihuana, un arma de fuego corta y un teléfono celular.