Carrera de Botargas del Terror en CDMX: recorrido, horarios y todo lo que tienes que saber

Este sábado 25 de octubre de 2025, en punto de las 5:00 pm, en el cruce de la Avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro Histórico de la capital, se llevará a cabo la primera edición de la Carrera de Botargas del Terror, un evento absolutamente gratuito y abierto a familias, organizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

De acuerdo con la SSC, este evento fue creado con el objetivo de promover la convivencia, la tradición del Día de Muertos y nuevos formatos de entretenimiento que mezclen deporte, humor y cultura urbana.

¿Quiénes son los personajes de la Carrera de Botargas del Terror?

Los personajes oficiales de la carrera organizada por la SSC de la CDMX, son Anubis, Semaforina, los Polixiotes y otros que también entrarán en la competencia.

¿Cuál es la ruta de la Carrera de Botargas del Terror?

Punto de salida: la cita es en el cruce de Avenida Juárez con Eje Central Lázaro Cárdenas, en la zona del Centro Histórico, enfrente del Palacio de Bellas Artes.

Fecha y horario: sábado 25 de octubre, a las 5:00 pm.

Costo: la carrera es gratis para todos los que quieran participar o simplemente asistir.

Ruta aproximada: la carrera iniciará frente al Palacio de Bellas Artes, sobre Avenida Juárez, ida y vuelta, con un retorno ubicado en la calle Doctor Mora.

Recorrido: el trayecto está pensado para recorrer alrededor de 1.3 kilómetros.

Seguridad y cierre vial de la carrera este sábado 25 de octubre

La SSC implementará un operativo especial de tránsito y vigilancia, dado que se espera mucha afluencia. Se contemplan cierres viales temporales en la zona del Centro Histórico, incluyendo calles como Balderas, Hidalgo, 5 de Mayo, Avenida Juárez y Eje Central.

La Carrera de Botargas del Terror será un evento familiar imperdible para este fin de semana. Prepara tu mejor disfraz y prepárate para esta primera edición.