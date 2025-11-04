Tecámac va por Récord Guinness

Se espera romper un récord mundial y generar una derrama económica de 200 millones de pesos en Tecámac. Se trata nada menos que del 12º Nacional de Flag Football, que se celebrará del 13 al 17 de noviembre en el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, en Tecámac, con la participación de mil 20 equipos y poco más de 12 mil jugadores.

La cifra de participantes es la que representará a Tecámac romper el récord Guinness actual.

El director del Instituto Municipal del Deporte municipal, Manuel Fuentes, señaló al respecto que este evento ya está en su cuarta edición. Acompañado de los presidentes de la Federación de Futbol Americano, César Barrera Sánchez, y de la Confederación Deportiva Mexicana, Francisco Cabeza, así como del head coach de selecciones nacionales Football Flag, Fernando Alfaro Espinosa, que se tiene garantizada la seguridad de los asistentes, que se calculan entre 75 mil a 100 mil.

Tanto la policía estatal como la Guardia Nacional estarán involucrados en lograr un evento masivo, pero ordenado.

A nombre de la alcaldesa Rosi Wong, el funcionario municipal añadió que habrá zona de estacionamientos con rondines de vigilancia, y refirió que se tendrá el apoyo de cerca de 300 servidores públicos de distintas áreas y organismos como Protección Civil, DIF y ODAPAS.

Agradeció a los organizadores por confiar en Tecámac, como desde hace cuatro años en los que eran poco más de 400 equipos y se han ido aumentado, “eso nos dio confianza para que este año rompamos el récord de mayor participación”.

En Estados Unidos, abundó, habían hecho el reto de 11 mil participantes de récord Guinnes “y creo que después de este evento van a hablar de que el récord se queda en Tecámac”.