Calles más libres y seguras para la ciudadanía: Rojo de la Vega

Informe de Gobierno (@AlessandraRdlv/x)

Alessandra Rojo de la Vega informó en su Primer Informe de Gobierno el aumento de la seguridad para el transeúnte, indicando que “Cuauhtémoc es la alcaldía que más ha hecho por sus calles con el programa ‘Brilla Cuauhtémoc’, entre luminarias compradas y arregladas se han cambiado 51,000 unidades, porque una calle iluminada no solo quita el miedo, sino da mucha seguridad a nuestras familias, no habrá ningún rincón oscuro”, expuso.

Asimismo, presentó una iniciativa para combatir la extorsión y el apropiamiento de las calles, dando el ejemplo de los viene viene, que según su información algunos pertenecían a grupos criminales, por esto, implementaron mas de 1,200 detenciones.

“Fuimos contundentes, más de 1,200 detenciones que por cierto, primero nos juzgaron por esta acción y hoy muchas alcaldías y el gobierno de la CDMX siguen este ejemplo”, expresó.

Además, indicó que su alcaldía es la que más ha liberado la vía pública: “más de 30 mil metros cuadrados y 86 mil kilos de estructuras ilegales retiradas de las calles”, agregó.

“En Cuauhtémoc nos coordinamos con todos los ordenes de gobierno, pero también exigimos respeto, eficacia, compromiso a todas las instancias de seguridad y justicia, porque cuidar a la gente no tiene colores partidistas, mencionó.