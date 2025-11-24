Clima CDMX 25 de noviembre: pronóstico del tiempo para este martes Abrígate bien, pues se prevé una mañana fría para este martes en la CDMX. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) ha anunciado que continúa el frente frío núm. 16 en el país y con él los climas fríos en la Ciudad de México, además de lluvias aisladas en algunas zonas de la ciudad.

Para este martes 25 de noviembre, debido a que continúa el frente frío núm. 16 en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, se pronostican lluvias aisladas en la CDMX.

Pronóstico de clima en la CDMX para el martes 25 de noviembre

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), para la mañana del martes 25 de noviembre se espera que haya cielo despejado con ambiente frío a fresco.

Mientras que, por la tarde, el ambiente cambiará a ser templado a cálido y cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas. Así que lo mejor es que pienses bien en la ropa que vas a usar, pues probablemente te vayas a mojar un poco.

Pese a lo anterior, no se pronostican temperaturas tan bajas como las que se han experimentado en las últimas semanas, pues se espera que la temperatura mínima en la Ciudad de México sea de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

No obstante, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha alertado a los capitalinos sobre una alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas en la alcaldía de Tlalpan.

Esto debido a que durante la madrugada y mañana del martes 25 de noviembre, se esperan en Tlalpan temperaturas que irán desde los 4 hasta los 6 grados Celsius.

Ante esto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente, agregando una o dos capas extras de ropa para mantener el calor en el cuerpo mientras la temperatura baja.

Recomendaciones para climas fríos

Acercándonos más a la temporada de fríos en la Ciudad de México, la cual es cada vez más evidente con las bajas temperaturas que se han experimentado en las últimas semanas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones para que te protejas del frío y evites una enfermedad respiratoria, común en esta época del año.

Aconseja que te abrigues adecuadamente, cubriendo la nariz y garganta, además de lavarte constantemente las manos, evitar cambios bruscos de temperatura, usar crema protectora para la piel y, lo más importante, consumir con frecuencia líquidos, frutas y verduras con vitaminas A y C.