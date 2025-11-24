Concluye en Ecatepec la Asignación de Bola para la Clase 2007 y Remisos del Servicio Militar

El Gobierno de Ecatepec informó que concluyó de manera exitosa la jornada de asignación de bola correspondiente a los jóvenes de la clase 2007 y remisos, como parte del proceso para obtener la Cartilla del Servicio Militar Nacional. Las actividades se llevaron a cabo en un ambiente ordenado y con gran participación, destacando la asistencia responsable de los jóvenes convocados.

El evento contó con la presencia del secretario del Ayuntamiento, Faustino De La Cruz, quien acudió en representación del gobierno municipal para supervisar el desarrollo del sorteo. Durante la jornada, señaló la importancia de que los jóvenes cumplan con este deber cívico que forma parte de la formación ciudadana y del compromiso con la nación.

La asignación de bola es un procedimiento tradicional dentro del Servicio Militar Nacional. En este sorteo, los jóvenes obtienen una bola que determina la modalidad de cumplimiento del servicio, ya sea encuadrado o a disponibilidad. Aunque el servicio ha evolucionado con el paso del tiempo, este acto sigue siendo una de las etapas más simbólicas del trámite, pues marca el comienzo de la responsabilidad formal de los jóvenes con este compromiso.

Desde temprano, los jóvenes llegaron al punto señalado para participar en las actividades. La organización incluyó módulos de registro, orientación, verificación de documentos y apoyo por parte de personal del Ayuntamiento, lo que permitió que la jornada fluyera de manera eficiente. También asistieron elementos del Ejército Mexicano, quienes supervisaron y certificaron el proceso para garantizar su legalidad y transparencia.

Las autoridades municipales agradecieron públicamente la actitud respetuosa de los asistentes, subrayando que muchos jóvenes acudieron acompañados de sus familias, lo que dio al evento un ambiente comunitario y de apoyo. El secretario del Ayuntamiento reconoció que este tipo de actos ayudan a fortalecer la cultura cívica en Ecatepec y refuerzan valores como la responsabilidad y el compromiso social.

El Gobierno local pidió a los jóvenes mantenerse atentos durante las próximas semanas, ya que se publicarán las indicaciones necesarias para continuar con las siguientes etapas del proceso. Entre ellas se espera información sobre fechas, horarios, documentos y pasos finales para la liberación de la cartilla. Las autoridades recordaron que toda la información oficial será compartida únicamente mediante los canales institucionales, con el propósito de evitar confusiones o desinformación.

Además, el Ayuntamiento reiteró que los trámites del Servicio Militar Nacional son completamente gratuitos y deben realizarse sin intermediarios. El llamado se hizo para proteger a los jóvenes de posibles fraudes o servicios no autorizados.

La administración municipal subrayó que estas acciones forman parte de su compromiso de trabajar con honestidad y en beneficio de la ciudadanía, bajo los principios de cercanía, transparencia y acompañamiento a la juventud. A través de mensajes institucionales como “#CambioConHonestidad” y “#EcatepecCambiaContigo”, el Gobierno reafirmó su intención de mejorar los procesos cívicos y mantenerlos accesibles para toda la población.