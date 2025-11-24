Diputada del PVEM llama a pavimentar y poner drenaje en colonias de Tláhuac

Lluvias provocan desbordamiento de canal y anegaciones en Tláhuac Vecinos de La Conchita denuncian que

La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Yolanda García, solicitó a las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso local, considerar ampliar los recursos destinados a la alcaldía Tláhuac (durante la discusión del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026) para pavimentar las calles en beneficio de las 52 colonias y los 7 pueblos originarios que la componen.

“Hoy, como portavoz de las y los vecinos de Tláhuac hago un llamado a este Congreso para atender una problemática que les aqueja, me refiero al deterioro de la red vial de la zona, la aparición de baches y falta de balizamiento en toda la demarcación”, señaló.

La legisladora también lamentó que aún existen colonias que no están pavimentadas, como la Conchita; además, alertó que actualmente en la zona lacustre se están realizando descargas de aguas negras debido la falta de drenaje, lo que está impactando en la calidad de vida y salud de las personas que viven en los alrededores.

“Ante la falta de infraestructura que se tiene en la mayoría de las colonias y el deterioro de la infraestructura vial, de drenaje y desagüe que hay en la alcaldía Tláhuac, es que pido se analice dotar de recursos adicionales etiquetados a la demarcación”.

Al señalar lo anterior, destacó que de tal manera se atienden los principios y derechos humanos, medio ambiente sano, salud y movilidad.