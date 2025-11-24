Metrobús CDMX: Estas son todas las líneas y estaciones afectadas a partir de este lunes 24 de noviembre

Lunes de caos vehicular en la Ciudad de México, no sólo por los bloqueos en diferentes entradas y salidas carreteras, sino porque múltiples estaciones del Metrobús estarán viéndose afectadas a partir de hoy y en los siguientes días. El gobierno capitalino informó que serán 20 estaciones en tres estaciones distintas las que se vean afectadas por cuestiones de mantenimiento, esto es lo que tienes que saber.
Metrobús dará mantenimiento a 20 estaciones del Metrobús
Durante el fin de semana y días recientes, el servicio de transporte del Metrobús de la Ciudad de México estuvo informando que múltiples estaciones estarán viendo afectado su servicio a partir de este 24 de noviembre.
Algunas estarán inhabilitadas en ambos sentidos durante todos los días que tarde el trabajo de mantenimiento y algunas sólo en un sentido. La mayoría de estas sufrirá estas afectaciones durante uno o dos días hasta el 5 de diciembre que concluyan por completo estos trabajos
Estaciones afectadas del Metrobús CDMX por fechas
Línea 1
- Dep. 18 de Marzo | 24 y 26 de noviembre en ambos sentidos
- Revolución | 24 y 25 de Noviembre en ambos sentidos
- Nuevo León | 25 y 26 de noviembre en ambos sentidos
- Río Churubusco | 25 y 26 de noviembre en ambos sentidos
- Euzkari | 26 y 27 de noviembre en ambos sentidos
- Doctor Gálvez | 26 y 27 de noviembre en ambos sentidos
- Plaza de la República | 27 y 28 de noviembre en ambos sentidos
- La Piedad | 27 y 28 de noviembre en ambos sentidos
Línea 2
- Iztacalco | 19 de noviembre - 5 de diciembre en ambos sentidos
- Rojo Gómez | 24-28 de noviembre en ambos sentidos (a partir de las 22:00 horas)
Línea 5
- 5 de mayo | 24 de noviembre en dirección Río de los Remedios
- El Coyol | 24 de noviembre en dirección Río de los Remedios
- San Juan de Aragón | 25 de noviembre en dirección Río de los Remedios
- Talismán | 25 de noviembre en dirección Río de los Remedios
- Oriente 101 | 26 de noviembre en dirección Río de los Remedios
- Río Consulado | 26 de noviembre en dirección Río de los Remedios
- Preparatoria 3 | 27 de noviembre en dirección Río de los Remedios
- Río Guadalupe | 27 de noviembre en dirección Río de los Remedios
- Victoria | 28 de noviembre en dirección Río de los Remedios
- Río Santa Coleta | 28 de noviembre en dirección Río de los Remedios
- Río Consulado | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1
- Oriente 101 | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1
- Talismán | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1
- San Juan de Aragón | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1
- El Coyol | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1
- 5 de mayo | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1
- Río Santa Coleta | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1
- Victoria | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1
- Río Guadalupe | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1
- Preparatoria 3 | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1
Recuerda anticipar tus traslados y buscar vías alternas si estas estaciones y líneas son parte de tu trayecto cotidiano.