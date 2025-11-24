Metrobús CDMX: Estas son todas las líneas y estaciones afectadas a partir de este lunes 24 de noviembre

Metrobús CDMX Estaciones de las líneas 1, 2 y 5 estarán teniendo trabajos de mantenimiento y sufriendo afectaciones a partir de este lunes 24 de noviembre y hasta el viernes 5 de diciembre de 2025.

Lunes de caos vehicular en la Ciudad de México, no sólo por los bloqueos en diferentes entradas y salidas carreteras, sino porque múltiples estaciones del Metrobús estarán viéndose afectadas a partir de hoy y en los siguientes días. El gobierno capitalino informó que serán 20 estaciones en tres estaciones distintas las que se vean afectadas por cuestiones de mantenimiento, esto es lo que tienes que saber.

Metrobús dará mantenimiento a 20 estaciones del Metrobús

Durante el fin de semana y días recientes, el servicio de transporte del Metrobús de la Ciudad de México estuvo informando que múltiples estaciones estarán viendo afectado su servicio a partir de este 24 de noviembre.

Algunas estarán inhabilitadas en ambos sentidos durante todos los días que tarde el trabajo de mantenimiento y algunas sólo en un sentido. La mayoría de estas sufrirá estas afectaciones durante uno o dos días hasta el 5 de diciembre que concluyan por completo estos trabajos

Estaciones afectadas del Metrobús CDMX por fechas

Línea 1

Dep. 18 de Marzo | 24 y 26 de noviembre en ambos sentidos

Revolución | 24 y 25 de Noviembre en ambos sentidos

Nuevo León | 25 y 26 de noviembre en ambos sentidos

Río Churubusco | 25 y 26 de noviembre en ambos sentidos

Euzkari | 26 y 27 de noviembre en ambos sentidos

Doctor Gálvez | 26 y 27 de noviembre en ambos sentidos

Plaza de la República | 27 y 28 de noviembre en ambos sentidos

La Piedad | 27 y 28 de noviembre en ambos sentidos

Línea 2

Iztacalco | 19 de noviembre - 5 de diciembre en ambos sentidos

Rojo Gómez | 24-28 de noviembre en ambos sentidos (a partir de las 22:00 horas)

Línea 5

5 de mayo | 24 de noviembre en dirección Río de los Remedios

El Coyol | 24 de noviembre en dirección Río de los Remedios

San Juan de Aragón | 25 de noviembre en dirección Río de los Remedios

Talismán | 25 de noviembre en dirección Río de los Remedios

Oriente 101 | 26 de noviembre en dirección Río de los Remedios

Río Consulado | 26 de noviembre en dirección Río de los Remedios

Preparatoria 3 | 27 de noviembre en dirección Río de los Remedios

Río Guadalupe | 27 de noviembre en dirección Río de los Remedios

Victoria | 28 de noviembre en dirección Río de los Remedios

Río Santa Coleta | 28 de noviembre en dirección Río de los Remedios

Río Consulado | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1

Oriente 101 | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1

Talismán | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1

San Juan de Aragón | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1

El Coyol | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1

5 de mayo | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1

Río Santa Coleta | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1

Victoria | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1

Río Guadalupe | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1

Preparatoria 3 | 1 de diciembre en dirección Preparatoria 1

Recuerda anticipar tus traslados y buscar vías alternas si estas estaciones y líneas son parte de tu trayecto cotidiano.