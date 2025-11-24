¿Sigue el bloqueo en la carretera México-Puebla? Reporte actualizado de la protesta de transportistas

¿Sigue el bloqueo en la carretera México-Puebla?

Aunque el “megabloqueo” continúa en algunas regiones del territorio nacional, la autopista México-Puebla y la carretera Amozoc-Perote muestran condiciones favorables. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a reportes oficiales, ya que la situación puede variar conforme avanza la jornada.

Vialidad estable en la México-Puebla pese a protestas nacionales

La Guardia Nacional, a través de su cuenta oficial en X, informó dos actualizaciones importantes para los conductores:

• Carretera Amozoc–Perote (km 061+800): vialidad completamente libre, sin presencia de bloqueos ni reducción de carriles.

• Autopista México-Puebla (km 19): el tránsito fluye con normalidad tanto en dirección a la Ciudad de México como hacia Puebla, lo que confirma que no existe obstrucción activa en este punto.

Estas actualizaciones ofrecen mayor certidumbre para quienes necesitan desplazarse entre ambos estados, especialmente en un día marcado por protestas simultáneas en distintas carreteras del país.