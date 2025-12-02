Huixquilucan realizará jornada de acopio de residuos electrónicos este 4 de diciembre

El Gobierno de Huixquilucan anunció la realización de una nueva jornada de acopio de residuos electrónicos con el fin de promover el reciclaje, evitar la contaminación y ofrecer a la ciudadanía un espacio seguro para desechar aparatos que ya no utilizan. La actividad se llevará a cabo este 4 de diciembre, en el Parque Central La Herradura, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, y estará abierta para todas las personas que deseen participar.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades municipales, durante esta jornada se recibirán diferentes tipos de aparatos electrónicos y eléctricos que, por sus componentes, no deben tirarse a la basura común, ya que contienen materiales que pueden dañar el suelo, el agua y el aire si no reciben un tratamiento adecuado.

Entre los objetos que se aceptarán se encuentran CPU’s, monitores, teclados, laptops, televisiones, celulares, iPad, tablets, servidores, UPS, grabadoras, autostéreos, aparatos electrodomésticos, hornos de microondas y otros equipos eléctricos y electrónicos. La invitación está dirigida tanto a vecinos como a empresas y comercios que deseen deshacerse de sus dispositivos en desuso de manera responsable.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de actividades forman parte de un programa permanente que busca fomentar la cultura del reciclaje y del cuidado ambiental en las comunidades. También destacaron que los residuos electrónicos, conocidos como e-waste, son actualmente uno de los desechos que más crecen a nivel mundial, debido al uso constante de aparatos tecnológicos de corta vida útil.

Especialistas explican que muchos de estos dispositivos contienen sustancias como plomo, mercurio, cadmio y otros metales pesados que, si llegan a tiraderos a cielo abierto o se desechan de forma incorrecta, pueden filtrarse al subsuelo y generar graves daños al ambiente y a la salud humana. Por ello, los municipios han comenzado a impulsar campañas para su recolección adecuada.

En la imagen difundida por Huixquilucan se observa un bote lleno de aparatos electrónicos, como controles, celulares, cámaras, teclados y otros objetos, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de no acumular estos materiales en casa y, en cambio, entregarlos a personal especializado para su manejo correcto. Además, se incluyó un código QR que permitirá a los interesados acceder a más información.

Las autoridades reiteraron que el acopio será completamente gratuito y recordaron que no es necesario registrarse previamente; basta con acudir al Parque Central La Herradura dentro del horario establecido y entregar los equipos que ya no funcionen o que se deseen desechar. El personal estará preparado para recibir cada aparato y colocarlo en contenedores especiales.

El gobierno municipal invitó a la población a sumarse a esta iniciativa, ya que pequeñas acciones como esta ayudan a reducir la contaminación y contribuyen al reciclaje de materiales que pueden tener una segunda vida útil. Finalmente, reiteraron su compromiso por impulsar programas que favorezcan el cuidado ambiental durante la administración 2025-2027.