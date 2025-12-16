Detienen a involucrado en muerte de ‘Micky Hair’ en CDMX

José Eduardo Balvanera Es señalado por ser el autor material del crimen y enfrenta cargos por homicidio calificado tras ser detenido en CDMX.

A casi tres meses del asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido popularmente como ‘Micky Hair’, las autoridades detuvieron en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México a una persona involucrada en el homicidio como el autor intelectual, mientras el ejecutor que disparó todavía continúa prófuga de la justicia

Seguridad CDMX confirma arresto de implicado en el asesinato de Micky Hair

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) informó que pusieron bajo custodia a José Eduardo Balvanera, un hombre de 29 años que es señalado por presuntamente haber coordinado el ataque que acabó con la vida del estilista e influencer a las afueras de su negocio en Polanco.

De acuerdo con la información de las autoridades Valvanera estuvo realizando trabajos de “vigilancia” en la estética y fue el encargado de conducir un vehículo que permitió que los autores materiales lograran escapar en una motocicleta tras disparar contra Miguel Ángel de la Mora.

“Los uniformados de la SSC y los elementos de la FGJ se dirigieron a un domicilio localizado en la avenida Plan de San Luis, de la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco donde interceptaron al hombre de 29 años, le hicieron saber la Orden de Aprehensión por el delito de Homicidio Calificado que hay en su contra y sus derechos de ley, y lo trasplante la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario al oriente de la Ciudad de México.” informó la SSCCDMX.

¿Qué ha pasado desde la muerte de Micky Hair?

Después de que se informó del homicidio de ‘Micky Hair’ La Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad informaron que se abrió una carpeta de investigación, que se revisaron cámaras de videovigilancia y que en los días previos se manejaron líneas de indagatoria relacionadas con amenazas que la víctima había denunciado desde 2024; asimismo los reportes periodísticos señalaron que el homicidio no parecía un robo sino una ejecución dirigida.

Desde las primeras investigaciones se mencionó como posible responsable a un hombre identificado como “Eduardo E”, contra quien, según fuentes consultadas por la prensa, la víctima había interpuesto previamente denuncias y una orden de restricción por amenazas; por ello ese nombre figuró como la principal línea de investigación inicialmente difundida en medios y por periodistas de seguridad.

Ahora, las autoridades tienen a quien sería el verdadero autor intelectual del crimen y continúan en busca del autor material que disparó el arma contra el estilista.