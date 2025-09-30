¿Quién era Micky Hair?: el estilista de famosas que asesinaron frente a su local en Polanco Los primeros reportes afirman que el estilista de celebridades fue asesinado al salir de su negocio en Polanco; esto es lo que se sabe hasta ahora

¿Quién era Micky Hair?

Miguel Ángel de la Mora Larios era originario de Zapopan, Jalisco, y fundó la carca Micky´s Hair Salón, con sucursal también en su estado natal. El estilista había alcanzado notoriedad por ofrecer servicios de extensiones y tratamientos a figuras públicas como Ángela Agilar, Kenia Os y Priscila Escoto, entre otras.

En redes sociales, , Micky Hair mostraba su pasión por la belleza, el lujo y los viajes, construyendo una imagen de éxito alrededor de su negocio.

Miguel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, reconocido estilista de celebridades, fue asesinado la noche del 29 de septiembre al salir de su negocio ubicado en la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Hechos

Según los primeros reportes oficiales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la ciudad de México tomaron conocimiento de una agresión con disparos de arma de fuego contra un hombre de 28 años en la calle Molière, casi esquina con Masaryk. Las autoridades apuntaron que el ataque fue directo y no un asalto, pues el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, descartó la hipótesis de robo y afirmó que se trató de un homicidio.

Se reporta que los agresores viajaban en una motocicleta y huyeron de la escena tras abrir fuego contra el estilista. Hasta el momento, no se ha confirmado el móvil del crimen ni la identidad de los atacantes.

¿Quién era Micky Hair?: el estilista de famosas que asesinaron frente a su local en Polanco De acuerdo con los primeros detalles, a Miguel de la Mora le habrían disparado de forma directa afuera de su negocio ubicado en la CDMX,

Aunque no se tiene certeza de la hora exacta del ataque, los primeros indicios apuntan que fue poco antes de las 23:00 horas. La víctima, de 28 años, murió por los impactos de bala.

Reacción institucional

La SSC detalló que colabora con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para recabar pruebas, incluidas las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona.

El alcalde Mauricio Tabe confirmó que se descarta el asalto y enfatizó que se trabaja coordinadamente con las autoridades para esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

Hasta el momento, ninguna de las artistas con quienes trabaja el estilista se han pronunciado públicamente sobre su muerte, según el reporte original.