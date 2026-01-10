Alista Metro operativo de seguridad por el regreso a clases

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que se ha instruido a las áreas operativas y de seguridad, así como de asistencia y orientación al usuario, a mantener máxima atención, principalmente durante las primeras horas del próximo 12 de enero, día en el que estudiantes de educación básica regresan a clases.
El director del Metro, Adrián Rubalcava, explicó que el área de seguridad institucional coordinará acciones con la Policía Bancaria e Industrial y Auxiliar, cuyos elementos se encontrarán desplegados en andenes y accesos, para brindar atención oportuna a los usuarios ante cualquier eventualidad.
Rubalcava indicó al área de operación, un monitoreo puntual de las condiciones de circulación de los trenes y el envío de los convoyes en vacío a estaciones de mayor afluencia.
En tanto, el Metro emitió recomendaciones a las y los estudiantes que se trasladan hacia los distintos centros escolares de la Ciudad de México y el área metropolitana:
- Permitir la apertura y cierre de puertas de los trenes
- Permitir el libre descenso de los vagones antes de abordar
- Accionar las palancas de emergencia de los trenes únicamente en caso estrictamente necesario
- Evitar la caída de objetos a las vías
- No rebasar la línea amarilla de los andenes y en caso de que algún objeto caiga a las vías, evitar descender a esa zona y solicitar le apoyo de personal del Metro
- Respetar los asientos reservados de los trenes, así como las áreas destinadas a mujeres y niños menores de 12 años, tanto en vagones como andenes