PVEM presenta agenda legislativa con enfoque ambiental, social y bienestar animal

El Grupo Parlamentario del Partido Verde plantea cuatro ejes prioritarios para el Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Legislativo.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México presentó su agenda legislativa para el Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio, con propuestas enfocadas en atender temas ambientales, sociales y de bienestar animal, así como seguridad y desarrollo económico.

La agenda de los legisladores del Verde se divide en cuatro ejes: Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Bienestar Animal; Seguridad y Justicia; Economía y Desarrollo Económico; y Social y Bienestar.

Entre las prioridades planteadas se encuentran el fortalecimiento de las políticas ambientales, la protección de los animales como seres sintientes y el impulso de una cultura de respeto y cuidado, además de propuestas relacionadas con el desarrollo urbano y económico sustentable.

Durante la presentación, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Jesús Sesma Suárez, afirmó que el grupo parlamentario buscará que sus propuestas se traduzcan en resultados para la ciudadanía.

“Tenemos un año para demostrar con hechos que el PVEM es una fuerza indispensable para la Ciudad, la gente no espera de nosotros discursos, espera soluciones”, sostuvo el también dirigente del PVEM en la capital.

Sesma solicitará licencia

Además, anunció que pedirá licencia a su cargo, aunque señaló que continuará cercano al trabajo del partido. Adelantó que Javier Ramos Franco ocupará su lugar en el Congreso, a quien calificó como un compañero de su confianza y con amplia experiencia dentro del PVEM.

Como invitada especial participó la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza Ramírez, quien reconoció el trabajo del Partido Verde en materia ambiental y afirmó que ha dejado una huella importante en el marco ambiental de la capital.

Los legisladores del Verde informaron que durante el periodo legislativo buscarán impulsar propuestas relacionadas con la protección del medio ambiente y los animales, pero también con seguridad, economía y bienestar social, con el objetivo de atender distintas problemáticas de la Ciudad de México.