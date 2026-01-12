Mil 800 conductores fueron llevados al “Torito” en un mes

Operativo Operativo "Conduce Sin Alcohol Jornadas Decembrinas". (SSC)

Durante el operativo especial del Programa Conduce sin Alcohol “Jonadas Decembrinas”, mil 834 conductores dieron positivo a los límites permitidos y fueron trasladados al Centro de Sanciones Administrativas “Torito”.

En tanto, mil 807 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

En este operativo, que inició el 12 de diciembre de 2025 y culminó el domingo 11 de enero de 2026, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicaron más de 600 mil pruebas a conductores de vehículos, con el objetivo de resguardar a la población y para inhibir los hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

En este lapso se realizaron pruebas las 24 horas del día, en calles y avenidas de las 16 alcaldías y se instalaron mil 130 puntos de revisión en lugares estratégicos, como zonas de acceso y salida de la ciudad, además de zonas específicas donde se han registrado incidentes viales.

En las revisiones, los uniformados utilizaron herramientas tecnológicas como “Alcostop”, que detecta los niveles de alcohol en el ambiente al interior de un vehículo, mediante la cual se realizaron 610 mil 701 entrevistas; se aplicaron seis mil 398 pruebas de alcoholemia por aire espirado.

En las acciones de prevención participaron 500 mujeres y hombres policías de diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como las Subsecretarías de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Operación Policial, Control de Tránsito y Sistema Penitenciario, quienes participaron en la instrumentación de estas jornadas decembrinas y se contó, además, con la colaboración de las Secretarías de Movilidad y Salud, así como de la Consejería Jurídica, Servicios Legales y organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo de aplicar este programa durante estos festejos de fin de año es lograr que disminuyan los accidentes viales, provocados por la ingesta de alcohol, lo que brinda mayor seguridad a peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas y en general, a todos los usuarios de la vía, con lo que se continúa salvando vidas, porque siempre alguien los espera.