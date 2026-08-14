Diputados de Morena atienden más de 50 casos por posibles problemas de despojo en BJ

Diputados de Morena priorizan a personas adultas mayores en la atención contra el despojo

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México realizó la segunda mesa de asesoría jurídica en la alcaldía Benito Juárez, donde se atendieron más de 50 personas, la mayoría de ellas adultas mayores que se acercaron a informarse sobre cómo proteger su patrimonio.

Durante la jornada, la diputada Brenda Ruiz hizo un llamado a las familias capitalinas a no dejar pendiente la regularización de su patrimonio, y recordó que no tienen que hacerlo solas.

“Sabemos que muchas veces regularizar los papeles de la casa se va postergando, porque parece complicado o porque no se sabe por dónde empezar. Por eso les decimos: acérquense a nuestros módulos, ahí les vamos a informar y a acompañar paso a paso para poner en regla su patrimonio. Nadie tiene que hacerlo solo”, señaló.

En su intervención, el diputado Paulo García, también vocero de la bancada en el Congreso local, advirtió que los delitos contra el patrimonio afectan de manera desproporcionada a las personas adultas mayores.

“Vemos que los casos de crímenes al patrimonio se concentran en los adultos mayores. Estamos aquí para informar, canalizar y acompañar. Vamos a trabajar desde Morena para eliminar el despojo”, afirmó.

El diputado presidente de la Comisión de Vivienda, Emilio Guijosa, se comprometió a revisar el marco legal vigente para cerrar cualquier espacio que hoy permita estas prácticas.

Aseguró que desde la Comisión que preside se atajarán los vacíos legales que puedan existir, “ya lo dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada: cero tolerancia al despojo”, puntualizó.

La jornada forma parte de las mesas itinerantes de asesoría jurídica impulsadas por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, las cuales iniciaron el pasado 8 de agosto en la alcaldía Benito Juárez con el objetivo de acercar orientación a personas que enfrentan problemas relacionados con la protección y regularización de su patrimonio.