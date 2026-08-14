Plaza Paseo Interlomas se deslinda de caída de estructura que mató a una mujer y explica qué pasó

Tragedia en Paseo Interlomas Una mujer murió al ser aplastada dentro de su vehículo tras el desplome de un anuncio espectacular de la plaza comercial (Cuartosuro)

La caída de una estructura metálica frente a Plaza Paseo Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México, causó este viernes 14 de agosto de 2026 la muerte de una mujer y al menos seis personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas sobre la zona de Palma de Dátil–Vialidad de la Barranca, donde se desarrollan trabajos de repavimentación.

Una estructura metálica se desplomó hacia la vialidad después de que, de acuerdo con las primeras indagatorias, una revolvedora de concreto la golpeara durante una maniobra.

La estructura cayó sobre una camioneta blanca que circulaba por uno de los carriles habilitados. La conductora quedó atrapada y murió en el lugar, de acuerdo con los reportes proporcionados tras la emergencia.

¿Qué causó la caída de la estructura en Interlomas? Comunicado de Plaza Paseo Interlomas

Horas después del accidente, el centro comercial fijó postura y aseguró que el hecho fue provocado por un vehículo que realizaba trabajos viales ajenos a sus operaciones.

Ante el desplome, Paseo Interlomas difundió un comunicado para precisar que las obras relacionadas con el incidente no forman parte de su operación.

La plaza explicó que un vehículo utilizado para trabajos viales impactó accidentalmente la estructura, lo que provocó su caída sobre un automóvil que transitaba por la vía pública. El establecimiento expresó sus condolencias a la familia de la víctima y señaló que mantiene comunicación y colaboración con las autoridades para contribuir al esclarecimiento del caso.

¿Qué dice el municipio de Huixquilucan del accidente?

El gobierno de Huixquilucan informó que, con base en los primeros datos obtenidos, el desprendimiento de la estructura estaría relacionado con el golpe recibido durante las maniobras de una revolvedora utilizada por la empresa encargada de los trabajos de pavimentación de la vialidad La Barranca.

Por ello, el gobierno municipal señaló que solicitará a la compañía que realiza las obras el cumplimiento de las obligaciones correspondientes en materia de responsabilidad civil por el accidente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México será la instancia encargada de establecer las responsabilidades conforme avance la investigación y se determinen las circunstancias precisas del accidente.