Horarios del Metro y transporte público en CDMX el 2 de febrero de 2026

¿A qué hora cierra el Metro de la CDMX este 2 de febrero? Foto: Especial (Daniel Augusto)

Ante la conmemoración del 109° aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el próximo lunes 2 de febrero de 2026 el transporte público de la Ciudad de México, incluido el Metro, Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, RTP, trolebuses y sistemas de bicicletas públicas, tendrá horarios especiales de operación, similares a los de un día festivo, informó la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi).

Este ajuste busca facilitar la movilidad de los usuarios durante el día de descanso oficial, derivado del feriado “movido” por ley federal, y permitir que quienes se trasladen por diferentes motivos, ya sea regreso de fin de semana, visitas familiares o actividades personales, puedan planear su jornada con anticipación.

¿Cuáles serán los horarios para el Metro y el transporte público?

Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro operará con un horario de día festivo, comenzando sus servicios a las 07:00 horas y extendiéndose hasta las 00:00 horas del mismo lunes, lo que representa un inicio de servicio dos horas más tarde de lo habitual en días laborales.

Adicionalmente, el Metro confirmó que durante el domingo 1 y el lunes 2 de febrero, será posible ingresar bicicletas a las estaciones y trasladarlas dentro de los trenes en los vagones extremos, como parte del programa “Tu bici viaja en Metro”, activo en domingos y días festivos.

Este cambio no afecta el cierre nocturno, que permanecerá a medianoche, pero sí modifica el inicio habitual, por lo que quienes planeen trasladarse temprano deben considerar alternativas o salir con tiempo.

Metrobús, RTP y trolebuses: horarios extendidos

La Red de Movilidad Integrada también ajustará sus horarios para este día:

Metrobús: servicio de 05:00 a 00:00 horas .

servicio de . Red de Transporte de Pasajeros (RTP): de 07:00 a 00:00 horas .

de . Trolebús (Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9): de 06:00 a 23:30 horas .

de . Trolebús Elevado (Líneas 10, 11 y 13): de 05:00 a 00:00 horas .

de . Trolebús Línea 12 (Aztecas): de 05:30 a 23:30 horas.

La ampliación de horarios busca cubrir buena parte del día y facilitar trayectos tanto para quienes hacen viajes largos dentro de la ciudad como para quienes se mueven por zonas con menos cobertura de metro.

Cablebús y Tren Ligero también ajustan sus operaciones

Otros sistemas de movilidad integrados también tendrán servicio especial:

Cablebús: de 07:00 a 23:00 horas .

de . Tren Ligero: de 07:00 a 23:30 horas.

Esto permite conectar zonas de difícil acceso con el resto del transporte masivo, facilitando traslados intermodales durante el día festivo.

ECOBICI y apoyos complementarios

El sistema de bicicletas públicas ECOBICI también operará con horario ampliado, desde 05:00 hasta las 00:30 horas, mientras que los biciestacionamientos brindarán servicio de 07:00 a 00:00 horas.

No obstante, algunos módulos de atención —como parquímetros, licencias y centros de atención vehicular— permanecerán sin funcionamiento, por lo que se recomienda a los usuarios planear sus viajes considerando estas limitaciones.

Nuevo sistema de Ecobici Nuevo sistema de Ecobici (Ecobici)

Tren Suburbano

Además del transporte urbano, el Tren Suburbano, que conecta el Estado de México con la CDMX, operará con horario especial de 07:00 a 00:30 horas el mismo 2 de febrero, con trenes cada 15 minutos, con el objetivo de atender la demanda de quienes se trasladan entre municipios como Cuautitlán, Tultitlán y zonas cercanas.

Una vez dicho esto, la recomendación es planear con anticipación tus salidas para evitar cualquier contratiempo.