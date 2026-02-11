Vacunación contra el sarampión CDMX: Guía para ubicar el centro de vacunación más cercano con tu celular (Cuartoscuro)

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que entre 2025 y 2026 se han registrado 9,074 casos de sarampión en México. Señaló que Jalisco es el estado con más casos registrados, con 1,245, durante la conferencia presidencial de este 11 de febrero.

Además, Stalnikowitz puntualizó que, hasta el momento, el porcentaje de casos confirmados del virus del sarampión en México se concentra en siete entidades.

Hasta el momento, la Ciudad de México reporta 120 casos confirmados, por lo que el gobierno capitalino inició la Campaña de Vacunación contra el Sarampión 2026, donde se desplegarán 1,500 brigadistas de diversas instituciones públicas de salud en puntos estratégicos de la capital.

Aquí te contamos cómo ubicar el centro de vacunación más cercano en CDMX con tu celular, para que tú y tu familia puedan vacunarse contra el sarampión y así evitar contagios.





Guía paso a paso para ubicar tu módulo de vacunación en CDMX

Te explicamos paso a paso cómo ubicar tu módulo de vacunación en la Ciudad de México mediante una herramienta disponible en tu dispositivo móvil.

Paso 1. Escanea el código QR

La Secretaría de Salud de la CDMX habilitó un código QR. Escanéalo con la cámara de tu celular para acceder al listado oficial de módulos de vacunación contra el sarampión.

Paso 2. Accede al portal de búsqueda

Al escanearlo, serás dirigido a un portal donde aparecen todos los módulos disponibles en la Ciudad de México, organizados por alcaldía.

Paso 3. Selecciona tu alcaldía

Dentro del portal, elige la alcaldía donde te encuentras o donde deseas vacunarte.

Paso 4. Filtra tu búsqueda

Puedes hacer una búsqueda más precisa ingresando referencias como tu domicilio, calles cercanas o clínicas específicas.

Paso 5. Consulta la ubicación en el mapa

La plataforma te mostrará una vista satelital mediante Google Maps con los módulos más cercanos a tu ubicación.

Paso 6. Revisa los horarios y acude al módulo

Verifica el horario de atención del punto seleccionado y acude para aplicarte la vacuna contra el sarampión.

Habrá módulos de vacunación contra el sarampión en estaciones del Metro de la CDMX

Como parte de la Campaña de Vacunación contra el Sarampión 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro puso a disposición de los usuarios 48 módulos de vacunación en más de 10 líneas del Metro de la Ciudad de México.

La vacuna se aplicará de manera gratuita del 3 al 13 de febrero en estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, A y B del Metro de la CDMX.

Aquí te decimos en qué estaciones del Metro puedes acudir por tu refuerzo para prevenir el contagio de sarampión, dependiendo de tu alcaldía, así como los módulos con horario de atención extendido en la CDMX, que atenderán en un horario de 9:00 a 11:00 horas.