Marcha de Taxistas Uber y Didi hoy 30 de marzo: rutas y horarios de los bloqueos en CDMX

Marcha de conductores de plataformas Taxistas de Uber y Didi se manifestarán este lunes 30 de marzo en la CDMX.

Este lunes 30 de marzo se llevará a cabo una marcha de trabajadores y trabajadoras de las plataformas Didi y Uber en la Ciudad de México, según lo anunciaron participantes de la protesta.

Existirán diversas movilizaciones de los contingentes manifestantes en la capital, por lo que aquí te contaremos cuáles serán las principales rutas afectadas y el horario de la marcha para que puedas anticipar tu trayecto esta mañana.

Mega marcha de Uber y Didi: ¿a qué hora será y por qué razón?

El Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas (MTCP) lanzó un comunicado en el que reportaron la movilización de dos contingentes este lunes 30 de marzo cuya concentración iniciará a las 8:00 horas en el Ángel de la Independencia, monumento ubicado en Avenida Paseo de la Reforma.

Una vez reunidos los contingentes, éstos se movilizarán a las 9:00 horas de este lunes y estiman la llegada a sus destinos a las 10:30 horas.

De acuerdo con la convocatoria de los y las manifestantes, algunas de las exigencias detrás de esta protesta son:

No a los precios excesivos de Uber.

No a las retenciones excesivas.

Tarifas justas.

Comisiones dignas.

Regulación justa para todos.

“Hoy nos manifestamos, en el mundial paramos”, expresa una de las consignas de esta movilización, asegurando que las y los conductores reciben pagos menores y no han tenido apoyo al bloqueo en aeropuertos.

¿Cuáles serán las principales rutas afectadas por la mega marcha de Uber y Didi?

Debido a que la protesta contará con dos contingentes, las rutas y destinos que seguirá cada uno son las siguientes:

Contingente 1: De Paseo de la Reforma a las oficinas de Uber en Hambrugo 206, colonia Juárez.

De Paseo de la Reforma a las oficinas de Uber en Hambrugo 206, colonia Juárez. Contingente 2: De Paseo de la Reforma a Periférico, zona corporativa, en Lomas de Chapultepec, colonia Polanco.

Manifestantes pretenden que esta movilización busca la solución a sus demandas previo al Mundial de Futbol 2026 que se inaugurará en México, de lo contrario, consideran una suspensión completa del servicio durante el torneo.