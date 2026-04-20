Desmantelan dúo de criminales que robaron reloj de alta gama en ÁO

Detenidos Criminales que robaron reloj de alta gama. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Ricardo “N” y a Rogelio “N”, ladrones que robaron un reloj de alta gama en la alcaldía Álvaro Obregón.

En la calle Hortensia y la avenida Universidad, de la colonia Axotla, estos criminales robaron su reloj a un ciudadano.

La víctima, de 73 años de edad, informó que, momentos antes, un sujeto lo interceptó, lo amenazó con una pistola, lo despojó de un reloj de mano de alta gama, y después huyó a bordo de una automóvil de color rojo con permiso provisional del estado de Guerrero, donde ya lo esperaba otra persona.

Inmediatamente los policías localizaron el vehículo en el que huyeron los implicados y tras una persecución, fueron interceptados en las calles Shakespeare y Edgar Allan Poe, de la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En el sitio, se les aseguró una réplica de arma de fuego y se recuperó el reloj de alta gama propiedad del denunciante.