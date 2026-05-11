Capturan a 2 que mataron a 3 y balearon a 9 en Iztapalapa

Detenidos Raúl "N" y Eder Santiago "N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Raúl “N” y Eder Santiago “N”, sujetos que iniciaron una balacera en la colonia Reforma Política, de la alcaldía Iztapalapa, donde tres hombres perdieron la vida y nueve personas resultaron lesionadas.

A través del análisis de las cámaras de videovigilancia, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente identificaron una motocicleta color negro sin placas de circulación en la que viajaban tres sujetos, la cual era seguida y custodiada por un vehículo también de color negro, los cuales salieron del lugar de los hechos a alta velocidad.

Fue así que identificaron que el vehículo color negro se encontraba en la colonia Magdalena Atlazolpa, donde en la esquina del Eje 5 Sur y la calzada Ignacio Zaragoza le dieron seguimiento y lo interceptaron.

En el sitio, le pidieron a sus dos tripulantes que descendieran y les hallaron 30 bolsitas de plástico que contenían marihuana y dos teléfonos celulares, además corroboraron que el conductor y la unidad coincidían con las características señaladas en las primeras indagatorias.

De acuerdo con información obtenida, se supo que Raúl “N”, de 19 años de edad, registra una detención en enero de 2024, por un homicidio ocurrido en la calle Miguel Hidalgo, de la colonia Ejidos de Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa.