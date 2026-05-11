IECM obtiene recertificación nivel oro en igualdad laboral y no discriminación





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) obtuvo la recertificación nivel oro de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, informó el organismo electoral este 11 de mayo.

La recertificación fue resultado de un proceso institucional de mejora continua y de la implementación de políticas orientadas a promover ambientes laborales incluyentes, equitativos y libres de violencia.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño señaló que el reconocimiento refleja el compromiso de la institución para equilibrar las exigencias de la función electoral con el respeto a los derechos laborales del personal. Añadió que el organismo mantiene acciones enfocadas en la igualdad sustantiva, la inclusión y la mejora de las condiciones de trabajo.

Por su parte, Raúl Balmaceda Valdez, director de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), destacó la relevancia de que el IECM adopte de manera voluntaria esta norma, particularmente en temas relacionados con igualdad salarial, corresponsabilidad en los cuidados y prevención de la violencia laboral.

El secretario ejecutivo y presidente del Comité de Vigilancia del Desarrollo e Implementación de Igualdad Laboral y No Discriminación del IECM, Bernardo Núñez Yedra, afirmó que la certificación es resultado de un trabajo iniciado en 2017, respaldado por evaluaciones periódicas para fortalecer las políticas institucionales en materia de igualdad y prevención del acoso y hostigamiento laboral.

El IECM señaló que la certificación acredita el cumplimiento de estándares nacionales en igualdad laboral y no discriminación. Entre las acciones implementadas mencionó políticas de igualdad salarial, apoyo psicológico al personal, medidas de accesibilidad, corresponsabilidad laboral y mecanismos de prevención de violencia.