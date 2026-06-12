Xoco estrena moderna Unidad de Urgencias con quirófano inteligente y tecnología única en América Latina

La Ciudad de México puso en operación la nueva Unidad de Urgencias del Hospital General Xoco, obra de modernización que incorpora tecnología de última generación para la atención de pacientes críticos y que busca reducir tiempos de respuesta, mejorar diagnósticos y aumentar la capacidad de salvar vidas.

El proyecto contempla la renovación del área de Urgencias de este hospital, uno de los más importantes de la capital para la atención de personas sin seguridad social y que actualmente forma parte de la red IMSS Bienestar.

Cada año, más de 44 mil pacientes reciben atención en este centro médico, que cuenta con más de seis décadas de servicio.

Xoco estrena moderna Unidad de Urgencias con quirófano inteligente y tecnología única en América Latina

Las principales innovaciones fueron instalación de un quirófano inteligente totalmente digitalizado para la atención de padecimientos de alta complejidad, así como una nueva sala de choque destinada a la estabilización inmediata de pacientes en estado crítico, incluidos casos de infartos, traumatismos severos y lesiones derivadas de accidentes.

La renovación también incorpora un tomógrafo portátil de alta tecnología que permite obtener imágenes diagnósticas de cuerpo completo en aproximadamente cinco minutos sin necesidad de trasladar al paciente.

Las autoridades médicas indicaron que esta tecnología es única en el país y forma parte de una infraestructura hospitalaria considerada pionera en América Latina.

La directora del Hospital General Xoco, Joana Bonfante Rubio, explicó que las obras incluyeron la ampliación de espacios y el incremento de la capacidad hospitalaria del área de Urgencias.

Señaló que el nuevo equipamiento está especialmente diseñado para la atención de pacientes con neurotrauma y politrauma, permitiendo diagnósticos más rápidos y tratamientos oportunos.





Xoco estrena moderna Unidad de Urgencias con quirófano inteligente y tecnología única en América Latina

Tecnología para reducir riesgos y salvar vidas

A lo largo del recorrido por las nuevas instalaciones, las autoridades destacaron que la modernización permitirá mejorar la calidad de la atención médica y disminuir riesgos asociados a procedimientos complejos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada explicó que el nuevo quirófano inteligente ofrece a médicos y especialistas herramientas tecnológicas avanzadas para realizar intervenciones con mayor precisión y tomar decisiones clínicas mejor fundamentadas.

Detalló que la nueva sala de choque fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias graves, especialmente en un hospital que recibe un alto número de pacientes lesionados en accidentes de motocicleta.

Xoco estrena moderna Unidad de Urgencias con quirófano inteligente y tecnología única en América Latina

“Cada segundo puede definir la vida o la muerte de los pacientes”, afirmó la mandataria capitalina al destacar la importancia de contar con espacios especializados para la atención inmediata de casos críticos.

Clara Brugada sostuvo que la renovación tendrá un impacto directo en la atención médica al reducir tiempos de espera, mejorar la toma de decisiones clínicas y ampliar las posibilidades de recuperación de los pacientes.

Como parte del fortalecimiento del sistema de emergencias de la ciudad, recordó que durante el último año fueron incorporadas 25 nuevas ambulancias equipadas para disminuir los tiempos de respuesta y mejorar el traslado de pacientes.





Xoco estrena moderna Unidad de Urgencias con quirófano inteligente y tecnología única en América Latina

Fortalecimiento del sistema público de salud

La jefa del Ejecutivo local enmarcó la obra dentro de la estrategia nacional de fortalecimiento de los servicios públicos de salud impulsada por el Gobierno federal y el modelo IMSS Bienestar.

Indicó que la integración de los sistemas públicos de salud busca reducir desigualdades históricas en el acceso a los servicios médicos, permitiendo que la atención dependa de las necesidades de salud de las personas y no de su condición laboral o capacidad económica.

Clara Brugada afirmó que la modernización de Xoco representa una muestra del fortalecimiento de la infraestructura pública sanitaria y reiteró el respaldo de la administración capitalina a la política nacional de salud encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

También enfatizó la importancia de la prevención como eje fundamental de la política pública sanitaria. En ese contexto, informó que la Ciudad de México ha atendido a cerca de 200 mil personas mediante programas de atención domiciliaria y jornadas comunitarias de salud, además de desarrollar una estrategia de salud mental que ha beneficiado a más de un millón de estudiantes en más de mil escuelas.

Xoco estrena moderna Unidad de Urgencias con quirófano inteligente y tecnología única en América Latina

Calidad de atención y coordinación institucional

Por su parte, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, destacó que la renovación de Urgencias fortalecerá la capacidad de respuesta del hospital frente a emergencias de alta complejidad y contribuirá a brindar atención especializada de manera más oportuna.

La funcionaria señaló que una infraestructura moderna se traduce en mejores posibilidades de recuperación para los pacientes, menos complicaciones médicas y una mayor capacidad para salvar vidas en situaciones donde el tiempo es determinante.

Agregó que la Secretaría de Salud mantiene mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación de la calidad de los servicios en coordinación con IMSS Bienestar. Entre ellos mencionó la red de “Monitores de Salud: Aquí estoy para escucharte”, que opera en este hospital y en otras 101 unidades médicas de la ciudad.

Según la secretaria, estos mecanismos permiten recoger de manera directa la opinión de los usuarios, identificar áreas de oportunidad y resolver problemas relacionados con tiempos de espera, abasto de medicamentos y atención médica.

La mayoría de los usuarios manifiesta satisfacción con los servicios recibidos y que los casos reportados a través de este sistema encuentran solución en alrededor del 82 por ciento de las ocasiones, explicó la secretaria.