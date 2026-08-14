Entregan edificio reconstruido a nueve años del sismo de 2017

Nueve años después del sismo del 19 de septiembre de 2017, 36 familias damnificadas regresaron a sus viviendas en el edificio La Morena 312, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, luego de que el inmueble fuera reconstruido desde sus cimientos con una inversión de 134 millones de pesos.

El edificio cuenta con 16 niveles, incluidos tres sótanos de estacionamiento, y 54 departamentos: 36 fueron destinados a las familias afectadas y 18 corresponden al esquema de redensificación. La superficie construida alcanza casi 9 mil metros cuadrados y cada departamento tiene un promedio de 102 metros cuadrados.

La obra incluyó 22 pilas de cimentación de 1.8 metros de diámetro y hasta 24.5 metros de profundidad, además de trabajos de contención y estabilización de las construcciones colindantes. Para la nueva estructura se utilizaron 5 mil 593 metros cúbicos de concreto de alta resistencia y 606 toneladas de acero.

El inmueble también cuenta con 54 cajones de estacionamiento, 12 elevadores, uno de ellos para personas con discapacidad, dos elevautos, cisternas para agua potable y lluvia, un transformador de 300 kVA, sistema de captación y reutilización de agua pluvial y 20 calentadores solares.

Entregan edificio reconstruido a nueve años del sismo de 2017

Reconstrucción alcanza 97 por ciento

Durante la entrega, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la reconstrucción de La Morena 312 implicó levantar nuevamente el inmueble y destacó que las familias recibieron viviendas equivalentes a las que perdieron, sin necesidad de asumir nuevas deudas.

Informó que el programa de reconstrucción de la Ciudad de México registra un avance de 97 por ciento. De acuerdo con la Comisión para la Reconstrucción, el universo es de 22 mil 141 viviendas; 93 por ciento ya fue entregado y el resto se encuentra en proceso de ejecución, salvo algunos casos con problemas jurídicos o sociales.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, indicó que más de 21 mil 500 familias ya recibieron o regresaron a sus viviendas reconstruidas o rehabilitadas. Explicó que el tramo pendiente concentra los casos con mayores dificultades técnicas, problemas de suelo, conflictos jurídicos o procesos de conciliación entre damnificados.

Explicó que la inversión acumulada en el programa asciende a 12 mil 500 millones de pesos y que durante la actual administración se han comprometido 3 mil 600 millones. Al concluir los procesos, dijo, la inversión pública alcanzará 15 mil millones de pesos.

Clara Brugada, por su parte, reportó que entre la administración anterior y la actual se han destinado 16 mil millones de pesos a la reconstrucción, de los cuales 3 mil 700 millones corresponden a su gobierno. También afirmó que los casos pendientes serán atendidos de manera individual para acelerar su conclusión.

Vecinos destacan organización

El director general de la Comisión para la Reconstrucción, Víctor Fabián Olvera Toledo, señaló que La Morena 312 es el edificio 429 de los 527 contemplados en el programa que ha sido entregado. Añadió que las obras restantes corresponden principalmente a inmuebles con mayores retos técnicos y jurídicos.

La redensificación permitió incorporar 18 departamentos adicionales; 15 de ellos, explicó Muñoz Santini, contribuyeron a compensar la inversión realizada en la reconstrucción y tres serán destinados a la política de vivienda asequible de la ciudad.

En representación de los vecinos, el administrador del inmueble, Salvador Berumen Sandoval, destacó que las 36 familias pasaron de tener una relación entre vecinos a conformar una comunidad durante el proceso de reconstrucción.

Relató que el avance no fue continuo, pues tuvieron que cambiar de empresa constructora y enfrentar distintos obstáculos, pero la organización vecinal permitió mantener la exigencia ante las autoridades.

“Si trabajábamos solos como vecinos, esto sería muy complicado”, expresó al reconocer que la recuperación del inmueble requirió la participación conjunta de residentes y autoridades.

Clara Brugada también anunció que en los próximos días comenzará operaciones una Defensoría Jurídica contra el Despojo, integrada por 100 abogadas y abogados, que ofrecerán asesoría, acompañamiento de denuncias y, cuando sea necesario, representación legal. Señaló que diariamente se reciben en promedio 10 denuncias por despojo, aunque sólo alrededor de tres corresponden efectivamente a ese delito.

La entrega de La Morena 312 concluyó con la entrega simbólica de las llaves a los vecinos y la develación de una placa que señala que el inmueble fue reconstruido con recursos públicos del Gobierno de la Ciudad de México.