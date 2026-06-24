Transportistas de AMOTAC cancelan su megamarcha del 24 junio: ¿Qué acuerdo lograron con la SEGOB?

Bloqueos y marcha de AMOTAC La asociación llegó a un acuerdo con Segob. (cuartoscuro)

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. canceló los bloqueos y megamarcha que realizarían en la Ciudad de México hoy 24 de junio. La asociación llegó a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

¿Por qué se canceló marcha de AMOTAC?

Hasta la publicación de la Agenda de movilizaciones sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para el día de hoy 24 de junio, la marcha continuaba prevista.

Sin embargo, a través de una publicación que hizo esta mañana, la Segob informó que se concluyó una mesa de trabajo con la asociación transportista y se acordó no proceder con los bloqueos. «Hemos dado respuesta puntual a sus peticiones y existe una ruta de trabajo», comunicó Gobernación.

Se desconocen hasta el momento los detalles del acuerdo.

Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país.



En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el… pic.twitter.com/9MR0uybl0o — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

¿Cuáles eran las demandas de la AMOTAC y cómo afectaría?

La movilización se tenía pensada para este miércoles 24 de junio a las 7:00 horas y se esperaba un aforo de alrededor de 800 personas. El motivo de la misma era exigir al gobierno

Mayor seguridad en carreteras a través del apoyo de la Guardia Nacional.

a través del apoyo de la Guardia Nacional. Eliminar cobros excesivos de los servicios de grúas.

de los servicios de grúas. Fin al pago de permisos municipales que dificultan transitar en las ciudades.

que dificultan transitar en las ciudades. Tarifas oficiales de operación obligatorias.

de operación obligatorias. Apresurar trámites oficiales que no les permiten transportarse con la documentación adecuada.

oficiales que no les permiten transportarse con la documentación adecuada. Alto a las extorsiones en retenes y a la persecución de pequeños transportistas.

en retenes y a la persecución de pequeños transportistas. Modificar el artículo 133 BIS 3-A de la Ley Nacional de Aguas para dejar de sancionar el traslado de agua.

Los bloqueos habrían afectado a las carreteras más importantes de las 32 entidades federales. En la capital, Las casetas bloqueadas habrían sido las de estas carreteras:

México - Cuernavaca

México - Pachuca

México - Puebla

México - Pachuca

Además, se contemplaba una marcha lenta al Zócalo capitalino si no se cumplían las demandas durante el transcurso del día.