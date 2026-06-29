Bloqueos en Periférico Sur: manifestantes paran la circulación este lunes 29 de junio por caso de desaparición

Bloqueo en Periférico Sur Manifestantes exigen búsqueda de persona desaparecida. (SSC)

La Secretaría Seguridad Ciudadana (SSC) reporta bloqueo en el Periférico hoy 29 de junio. Manifestantes se reúnen a exigir búsqueda de persona desaparecida el pasado 21 de junio.

¿Qué parte del Periférico está bloqueada por manifestación hoy 29 de junio?

El bloqueo se encuentra en Periférico Sur, dentro de la colonia Fuentes del Pedregal de la alcaldía Tlalpan. Los manifestantes se plantaron a la altura del edificio de TV Azteca, ubicado en el número 4121 de la vialidad, un poco antes de la Carretera Picacho-Ajusco, en dirección a Xochimilco.

La afectación vial comenzó aproximadamente a las 8:00 horas de este lunes 29 de junio y se desconoce hasta qué hora continuará en el lugar.

Como alternativas viales, el Centro de Orientación Vial (COV) recomienda tomar el Bulevar de la Luz, el Camino Santa Teresa y la Avenida Insurgentes.

¿A qué se debe manifestación en Periférico?

La manifestación responde a la desaparición de Fátima Cid, una joven de 20 años de la cual se perdió el rastro el pasado 21 de junio. La última vez que se le vio salía de un club nocturno en la colonia Olivar de los Padres perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón.

Las personas reunidas denuncian una falta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia.

La Agenda de movilizaciones sociales contempla un aforo de alrededor de 50 personas que participan en el bloqueo, pero no se descarta que se sumen otros colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.