Localizan sin vida a Fátima Cid Vázquez, desaparecida en ÁO y detienen el agresor

Detenido Joel Ricardo "N". (FGJCDMX)

Autoridades de búsqueda localizaron a Fátima Ozoara Cid Vázquez, estudiante de enfermería de 20 años de edad que desapareció el pasado 21 de junio, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Una vez que se inició la denuncia, informó la Fiscalía capitalina, se estableció un polígono de interés para la búsqueda de la joven en una zona limítrofe entre Morelos y el Estado de México. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos encabezó labores de búsqueda que derivaron en la localización del cuerpo sin vida de una mujer joven en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, paraje Ojo de Agua, en el municipio de Ocuilán, Estado de México.

La tía de Fátima confirmó el hallazgo de los restos de la joven a través de la red social Facebook, donde publicó la ficha de búsqueda de la víctima y con la leyenda “localizada sin vida”.

Ahí agradeció la solidaridad de las personas que acompañaron la búsqueda y aunque, refirió, no fue encontrada en las condiciones que deseaban, escribió “Faty finalmente regresa a casa”.

Fátima fue vista por última vez el 21 de junio de 2026, luego de salir de su centro de trabajo, ubicado en la colonia Olivar de los Padres, donde laboraba como auxiliar de enfermería. De acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares, la joven salió de trabajar y ya no regresó a su domicilio.

A partir de la denuncia, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI) activó los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes. En las diligencias realizadas se recabaron entrevistas, se analizaron videograbaciones y se realizaron trabajos de campo que permitieron establecer la posible participación de Joel Ricardo “N” en la desaparición.

El 23 de junio, agentes de la PDI detuvieron en flagrancia a Joel Ricardo “N”, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Posteriormente, en audiencia inicial, un juez de control calificó como legal su detención por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada y solicitó su vinculación a proceso.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional — extensión o duplicación de un plazo legal establecido, con el fin de que una persona acusada pueda preparar su defensa adecuadamente — por lo que la audiencia continuará el 30 de junio, a las 14:30 horas. En tanto, la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.