Colonia Doctores la de mayor incidencia de despojo; señalan debilidad para combatir a grupos de invasores

Despojo la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, acumula el mayor número de carpetas de investigación por este delito, con 13 denuncias del 1 de enero hasta junio del 2026. (Rogelio Morales Ponce)

A partir de las manifestaciones de víctimas del delito de despojo en distintas colonias de la Ciudad de México, el Gobierno capitalino prometió intensificar la vigilancia, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en las zonas con mayor incidencia de este crimen, dado que, explicaron, mantienen identificados grupos delincuenciales que invaden propiedades.

En entrevista con Crónica, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina declararon que desde hace más de 10 años, se tuvo poco interés por perseguir este crimen y dejaron crecer a pequeños grupos criminales de invasores que en la actualidad son grandes bandas de delincuentes.

El comportamiento de los despojadores cambia según la zona de la capital. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, acumula el mayor número de carpetas de investigación por este delito, con 13 denuncias del 1 de enero hasta junio del 2026.

Los agentes mencionaron que mientras en la alcaldía Iztapalapa, los invasores toman predios de reciente edificación, en zonas rurales como las alcaldías del sur, prefieren ocupar lotes abandonados y con poca visita de las autoridades.

La colonia Centro se ubica en segundo lugar, con 10 denuncias, seguido de Roma con siete y la colonia Cuauhtémoc con seis reportes. En esta demarcación sigue la Obrera, con seis carpetas y Santa María la Ribera y Juárez con cinco denuncias cada territorio.

“Estos grupos que comenzaron a ocupar los predios en zonas céntricas como Cuauhtémoc, pasaron a ser organizaciones completas que corrompieron el sistema que registra y controla el inmueble, como oficinas de catastro, notariales”.

“Existen tres tipos de despojo en este fenómeno, el que es pasivo, como en Iztapalapa, Iztacalco y Coyoacán, en lugares que se están construyendo y por alguna razón no los ocuparon, como vivienda social que se construyó para beneficiarios y otras personas entraron y se las quitaron al Gobierno”.

“En zonas céntricas como Benito Juárez y Cuauhtémoc el despojo se da en predios abandonados en la Del Valle, Doctores y Centro Histórico, donde los dueños originales ya fallecieron y los invasores hicieron juicios testamentarios falsos con ayuda de notarías y se quedaron con los predios”.

“Finalmente, los despojos hechos por grupos criminales grandes que se meten a predios sin fraccionar, sin construcción, sin lotificar y se quedan con esos predios, como en Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras y partes altas de Gustavo A. Madero”, detalló el PDI de identidad reservada.

En Iztapalapa, la segunda alcaldía con mayor incidencia de despojo, el fenómeno no se concentra en una sola colonia, son varias las que suman las invasiones. Las colonias El Paraíso, Lomas de San Lorenzo, San Juan Xalpa, Santa Cruz Meyehualco y Unidad Modelo mantienen tres denuncias cada una de enero a junio del 2026.

En tanto, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Juan Escutia, Leyes de Reforma, Los Ángeles, Paseos de Churubusco, Real del Moral, San Andrés Tomatlán y San Ignacio acumulan dos reportes en cada localidad.

Las denuncias en estas colonias acumulan el 41 por ciento del total de los reportes de despojo (75).

Los agentes coincidieron que las denuncias por despojo no se investigan con celeridad se debe a que luego de que se cometió el delito, las autoridades no tienen la facultad inmediata de decir quién tiene la posesión legítima, dado que sin una orden de desalojo o cateo, se violentaría el derecho a la propiedad de los invasores.

Asimismo, reconocieron que la corrupción en los Ministerios Públicos permitió que los grupos de despojadores se quedarán con inmuebles que no les pertenecen.

“Se asegura el inmueble conforme dice la Ley, entonces al que le ofrezca más dinero es a quien le da el predio, se volvió una forma de lavar la propiedad con títulos y contratos de compraventa falsos y lo restituye; es una modalidad de financiarse, eso permitió que estos grupos criminales crecieran. Es muy engorroso hacer la investigación por el delito de despojo porque hay que verificar los primeros registros que a veces no están digitalizados”.

“Lo que se está autorizando, de mala manera, es meterse a sacarlos a la fuerza y no tenemos certeza jurídica que nos cubra. Cualquiera podría mostrar boletas prediales, títulos de propiedad que son fáciles de falsificar, entonces estos protocolos nos frenan a las policías de todo el país para poder sacarlos”.

En Gustavo A. Madero este delito también ocurre en distintas zonas, la de mayor incidencia es la colonia San Juan de Aragón Sexta Sección, con cinco denuncias de enero a junio del 2026, seguido de Gertrudis Sánchez y Progreso Nacional con tres y Casas Alemán, Martín Carrera y Chalma de Guadalupe con dos reportes cada una.

Los PDI compartieron que la Fiscalía capitalina instruyó al personal un protocolo para la investigación del delito de despojo:

Verificar si el predio fue despojado con o sin violencia Observar si los presuntos invasores habitan el inmueble La respuesta dependerá si el inmueble fue invadido por una persona o si lo ocupan familias El monto del inmueble, si es superior a dos millones 500 mil pesos, la investigación es tomada por la Fiscalía Especializada en el Delito de Despojo, si es menor el costo, la indagatoria la continúan las Fiscalías territoriales

“De estas situaciones va a depender si se asegura el inmueble, si se ordena la restitución inmediata o si se ordena vía civil. Si el predio fue invadido pero sólo cercado sin personas adentro, no se usará la fuerza pública para reclamarlo; si el predio se quitó con violencia y los invasores están adentro, se dará un aviso para que acrediten la propiedad, se desalojará el inmueble y será asegurado. Todavía no llegamos a un punto de acuerdo de qué hacer si hay familias adentro”.

Los PDI mencionaron que estas organizaciones de despojadores están ligadas a los grupos delictivos “Los Tanzanios”, atentados en Iztapalapa; “Los 300”, “UPREZ”, “Fundación LERO” y “Justicia Social y Vida Digna”.

En Álvaro Obregón, la colonia Santa Rosa Xochiac reúne seis carpetas de investigación en el mismo periodo y Campestre, Lomas de Chamontoya y Arvide dos cada una.

En Coyoacán, este ilícito tuvo mayor incidencia en Pedregal de Santo Domingo, con cinco denuncias, después CTM Culhuacán suma tres carpetas y Paseos de Taxqueña, Educación y Campestre Churubusco dos por colonia.

En la zona rural de la metrópoli, en la alcaldía Milpa Alta, se abrieron dos carpetas de investigación por despojo en San Pablo Oztotepec, una en Villa Milpa Alta y otra en Santa Ana Tlacotenco.

Denuncias por despojo enero a junio 2026: