Línea 1 del Cablebús CDMX comienza su trabajo de mantenimiento anual este 10 de agosto: ¿Cuándo volverá a abrir?

Cablebús CDMX El mantenimiento anual del Cablebús CDMX continúa este 10 de agosto en la Línea 1 del servicio.

Tras finalizar el mantenimiento anual del Cablebús de la Ciudad de México en las Líneas 2 y 3, el servicio continuará la labor con la Línea 1 del transporte aéreo, el cual va de de Indios Verdes a Cuautepec.

De acuerdo con las autoridades capitalinas de transporte, se ofrecerá a la población que frecuenta esta ruta la posibilidad de contar con servicio de RTP alterno, con el propósito de no afectar sus rutinas diarias durante las labores de cuidado.

Línea 1 del Cablebús CDMX: ¿hasta cuándo estará cerrado?

Las labores de mantenimiento anual del transporte aéreo iniciaron el mes de julio con la Línea 3 del servicio, la cual va de Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga, reanudando su función el 26 de julio.

Posteriormente, el trabajo de cuidado y revisión del primer tramo de la Línea 2 (Xalpa-Santa Marta) inició a finales de julio y concluyó a inicios de agosto, requiriendo de la primera semana del mes presente para el mantenimiento de su segundo tramo, Constitución de 1917 a Xalpa, cuya tarea de revisión terminó este domingo 9 de agosto.

Realizamos la revisión anual de nuestras líneas.



· En la Línea 2 Constitución de 1917-Santa Marta, del 27 de julio al 09 de agosto

· Y de la Línea 1 Indios Verdes-Cuautepec y Tlalpexco, del 10 al 23 de agosto



Durante ese tiempo contaremos con apoyo de unidades de la… pic.twitter.com/mlJiulpmeo — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) August 9, 2026

Tras cumplir con el mantenimiento actual de las líneas mencionadas, las autoridades de transporte capitalino anunciaron el cierre temporal de la Línea 1 del Cablebús CDMX, única ruta restante para pasar por las labores de revisión.

Según lo anunció la cuenta oficial del Cablebús en redes sociales, el periodo de cierre por mantenimiento será a partir de este lunes 10 de agosto al domingo 23 de agosto, es decir, casi dos semanas de suspensión del servicio en la línea que corre de Indios Verdes a Cuautepec, y que conecta con Metro y Metrobús.

Cierre de la Línea 1 del Cablebús CDMX: ¿Cuáles son las opciones alternas de transporte?

Dado que el mantenimiento anual de la Línea 1 del Cablebús CDMX se extenderá por casi dos semanas, pues entre las labores se incluyen tareas como inspecciones eléctricas, hidráulicas y mecánicas, así como la revisión de cabinas y torres, las autoridades capitalinas ofrecerán el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el cual recorrerá las rutas correspondientes a la línea suspendida.

Esta opción de transporte alterno no tendrá costo adicional, es decir, será un servicio gratuito para los usuarios y usuarias que recorren las rutas del Cablebús Indios Verdes-Cuautepec.