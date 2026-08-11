Azucena Cisneros pide investigar a exfuncionarios por violencia política de género en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, pidió que continúen las investigaciones por la violencia política contra las mujeres en razón de género que, según denunció, sufrió durante el proceso electoral de 2024, cuando buscaba ser candidata a la alcaldía.

La alcaldesa señaló que las investigaciones deben incluir al ex presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, actualmente diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), así como al entonces primer regidor Ernesto Santillán Ramírez, quien también ocupa actualmente una diputación local por ese partido.

La petición de Cisneros Coss ocurre después de que el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) sancionó a Juan Gabriel Salazar Martínez, quien se desempeñaba como director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ecatepec, por actos considerados como violencia política contra las mujeres en razón de género cometidos en 2024 contra la actual presidenta municipal.

Tras conocer la resolución, Cisneros Coss informó que decidió impugnarla debido a que, desde su perspectiva, el fallo dejó fuera a otros ex servidores públicos que estarían relacionados con los hechos que denunció.

La presidenta municipal sostuvo que durante el proceso electoral de 2024 se utilizaron cargos públicos y recursos de la administración municipal para realizar acciones en su contra, en un momento en que había sido seleccionada por su partido como candidata a la presidencia municipal de Ecatepec.

“Estamos impugnando porque me parece que ha sido una vergüenza”, declaró la alcaldesa, al considerar que los hechos denunciados deben ser investigados y, en su caso, sancionados conforme a la legislación.

Cisneros Coss también informó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se investiguen los hechos relacionados con la violencia política que, aseguró, sufrió durante ese periodo.

La alcaldesa afirmó que los procedimientos legales continuarán hasta que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes.

“Claro que hay denuncias, estamos nosotros en todos esos procesos porque no se puede permitir que se haya actuado de una manera tan sinvergüenza en mi contra”, señaló.

De acuerdo con la presidenta municipal, las acciones denunciadas buscaban afectar su participación política y evitar que pudiera convertirse en candidata durante el proceso electoral de 2024.

Cisneros Coss consideró que el caso debe recibir seguimiento por parte de las autoridades estatales y federales, con el objetivo de determinar si existen responsabilidades adicionales.

La funcionaria también señaló que la resolución del TEEM no debe representar el cierre del caso, por lo que continuará con los recursos legales disponibles para solicitar que se revisen los hechos y la posible participación de otros funcionarios.

“Siempre la verdad prevalecerá y no me queda más que decir que vamos a seguir actuando hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

La violencia política contra las mujeres en razón de género contempla conductas que pueden afectar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres por razones relacionadas con su género. Este tipo de casos pueden ser investigados y sancionados por las autoridades electorales y, dependiendo de los hechos, por otras instancias.

En este caso, la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México ya estableció una sanción contra Juan Gabriel Salazar Martínez, mientras que Cisneros Coss busca que las investigaciones también alcancen a otros actores que, de acuerdo con su denuncia, estuvieron relacionados con los acontecimientos de 2024.

La presidenta municipal insistió en que la Fiscalía de Justicia del Estado de México y otras instituciones deben dar continuidad a las denuncias presentadas.