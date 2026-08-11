Metrópoli

Las autoridades estatales entregaron 236 apoyos adicionales, entre biotrituradores, techumbres y desbrozadoras

Edomex destina más de 62.8 millones de pesos al sector tunero

Por Giovanna Morales Gómez
Sector tunero

El gobierno del Estado de México invirtió 62 millones 800 mil pesos en apoyo a productoras y productores de tuna y contribuye a consolidar a la entidad como líder nacional en la producción de este fruto, con 154 mil 331 toneladas al año, por encima de entidades como Puebla y Zacatecas.

Por su parte, la Secretaría del Campo (Secampo) otorgó 359 apoyos a productoras y productores tuneros de la Delegación Regional de Teotihuacán en 2024, con una inversión superior a los 39 millones de pesos para la adquisición de equipo como picadoras de nopal, parihuelas y desespinadoras.

Durante 2025, para mejorar la infraestructura productiva del sector, las autoridades estatales entregaron 236 apoyos adicionales, entre biotrituradores, techumbres y desbrozadoras, por un monto superior a los 23.8 millones de pesos.

La Secampo destacó la vocación de productoras y productores de municipios como San Martín de las Pirámides, Axapusco, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa y Acolman, donde la tuna, además de ser un alimento nutritivo y con propiedades medicinales, representa un motor para la economía regional.

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