Edomex destina más de 62.8 millones de pesos al sector tunero

Sector tunero

El gobierno del Estado de México invirtió 62 millones 800 mil pesos en apoyo a productoras y productores de tuna y contribuye a consolidar a la entidad como líder nacional en la producción de este fruto, con 154 mil 331 toneladas al año, por encima de entidades como Puebla y Zacatecas.

Por su parte, la Secretaría del Campo (Secampo) otorgó 359 apoyos a productoras y productores tuneros de la Delegación Regional de Teotihuacán en 2024, con una inversión superior a los 39 millones de pesos para la adquisición de equipo como picadoras de nopal, parihuelas y desespinadoras.

Durante 2025, para mejorar la infraestructura productiva del sector, las autoridades estatales entregaron 236 apoyos adicionales, entre biotrituradores, techumbres y desbrozadoras, por un monto superior a los 23.8 millones de pesos.

La Secampo destacó la vocación de productoras y productores de municipios como San Martín de las Pirámides, Axapusco, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa y Acolman, donde la tuna, además de ser un alimento nutritivo y con propiedades medicinales, representa un motor para la economía regional.