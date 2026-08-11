Capturan a “El Ramsés” de “La Unión Tepito”; mató a uno de “Los Pichis”

Detenido Carlos Ramsés Galicia Castillo, alias “El Ramsés". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Carlos Ramsés Galicia Castillo, alias “El Ramsés”, señalado como presunto integrante de La Unión Tepito, por su probable participación en un homicidio ocurrido en 2024 en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado. De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría relacionado con actividades de venta y distribución de droga en la zona de Tepito.

El Ramsés es señalado por homicidio en la colonia Morelos

La SSC informó que “El Ramsés” está relacionado con el homicidio de Jorge Jonathan Galicia Castillo, ocurrido el 24 de mayo de 2024 en el cruce de las calles Caridad y González Ortega, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Las investigaciones establecieron que la víctima posiblemente formaba parte de una facción identificada como “Los Pichis”.

A partir de las indagatorias, los agentes identificaron que Carlos Ramsés Galicia Castillo tenía como zona de movilidad la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que implementaron labores de vigilancia para localizarlo.

Detención de El Ramsés en Gustavo A. Madero

La captura ocurrió el 11 de agosto en calles de la colonia Residencial Zacatenco, en Gustavo A. Madero, donde los policías ubicaron al sospechoso y ejecutaron la orden de aprehensión correspondiente.

Carlos Ramsés “N”, de 30 años, fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario ubicado al oriente de la Ciudad de México.

El detenido permanecerá a disposición de las autoridades mientras continúa el proceso penal correspondiente por el delito de homicidio calificado.