Frustran asalto a Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5; hay un detenido

Asalto a titular del C5 El detenido fue puesto a disposición del MP

El coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Salvador Guerrero Chiprés, sufrió un intento de asalto en calles de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Guerrero Chiprés y los tripulantes de un vehículo viajaban en la calle Abraham González y la avenida Morelos. Tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que trabajan como escoltas realizaron detonaciones hacia los asaltantes y posteriormente detuvieron a uno de los probables responsables.

El presunto criminal portaba una réplica de arma de fuego y fue presentado ante las autoridades ministeriales.