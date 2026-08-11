Taller de pastelería enseña a menores elaboración de productos y fotografía en Azcapotzalco

Un grupo de niñas y niños participó en un taller de pastelería realizado en Azcapotzalco, donde además de aprender a preparar diferentes productos, recibieron conocimientos básicos sobre fotografía de producto para presentar de mejor manera sus creaciones.

La actividad forma parte de los talleres de Autoempleo Gastronómico que se realizan como parte de las acciones de capacitación para habitantes de la demarcación.

Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de involucrarse en la preparación de diferentes productos de repostería, siguiendo instrucciones para conocer algunos de los procesos básicos relacionados con la elaboración de alimentos.

El taller buscó que los menores desarrollaran nuevas habilidades mediante actividades prácticas, utilizando la cocina y la repostería como herramientas de aprendizaje.

Además de la preparación de los productos, uno de los aspectos que se incorporó a la actividad fue la fotografía de producto. Los participantes conocieron algunos elementos básicos para tomar imágenes de los alimentos y presentar sus trabajos de una manera más atractiva.

Esta parte del taller permitió relacionar la elaboración gastronómica con herramientas que pueden ser utilizadas para mostrar productos en redes sociales, catálogos o diferentes medios de difusión.

La fotografía de producto se ha convertido en una herramienta utilizada por pequeños emprendimientos para dar a conocer alimentos, postres y otros artículos que pueden comercializarse de manera independiente.

En este sentido, los talleres de Autoempleo Gastronómico buscan combinar conocimientos relacionados con la preparación de alimentos con otras habilidades que pueden servir para desarrollar proyectos personales o familiares.

Durante la actividad, los pequeños pasteleros participaron en las diferentes etapas del proceso, desde la elaboración hasta la presentación final de sus productos.

El objetivo de este tipo de actividades es acercar conocimientos prácticos a la población y generar espacios donde los participantes puedan aprender nuevas habilidades que posteriormente puedan aplicar en otros ámbitos.

La capacitación gastronómica también puede representar una alternativa para quienes buscan iniciar pequeños negocios relacionados con la venta de alimentos, postres o productos preparados.

En el caso de los menores, las actividades tienen además un componente educativo, ya que permiten desarrollar creatividad, coordinación y trabajo en equipo a través de ejercicios prácticos.

La incorporación de la fotografía dentro del taller también permitió que los participantes conocieran la importancia de la presentación de un producto. Una buena imagen puede ayudar a mostrar las características de un alimento y llamar la atención de posibles compradores.

Las actividades se realizaron en un ambiente de aprendizaje y participación, donde los asistentes pudieron experimentar con la preparación y presentación de sus propias creaciones.

El programa de Autoempleo Gastronómico forma parte de las acciones impulsadas en Azcapotzalco para acercar talleres y capacitaciones a la comunidad.

Este tipo de programas buscan que los participantes puedan adquirir conocimientos que, además de ser útiles para actividades personales, puedan convertirse en una opción para generar ingresos mediante pequeños emprendimientos.

La repostería es uno de los sectores que pueden desarrollarse desde casa y comenzar con una inversión relativamente pequeña, dependiendo del tipo de productos que se quieran elaborar y comercializar.

A través de los talleres, los participantes también tienen la posibilidad de conocer diferentes etapas que forman parte de un emprendimiento gastronómico, desde la elaboración hasta la forma de presentar un producto ante posibles clientes.

La actividad dirigida a los pequeños pasteleros combinó así la cocina con herramientas de comunicación visual, con el propósito de ampliar los conocimientos adquiridos durante la jornada.

Las autoridades de Azcapotzalco señalaron que continuarán con actividades de capacitación dirigidas a la comunidad, con talleres enfocados en desarrollar habilidades y generar oportunidades de aprendizaje.