Janecarlo Lozano fortalece su estructura territorial tras elección de Copacos en GAM

Gustavo A. Madero

La estructura de participación ciudadana vinculada con el gobierno de Gustavo A. Madero volvió a imponerse en la elección de la Junta de Representación de la Coordinadora de Participación Comunitaria (Copacos), donde el grupo cercano al alcalde Janecarlo Lozano consiguió nuevamente la mayoría de los cargos.

De acuerdo con los resultados de la jornada, realizada en el Auditorio Quetzalcóatl, la planilla respaldada por la actual administración obtuvo el apoyo de la mayoría de los 232 coordinadores vecinales que integran los Comités de Participación Comunitaria de la demarcación.

Con este resultado, por tercera ocasión consecutiva, el mismo grupo político consiguió quedarse con los principales espacios de la Junta de Representación de los Copacos, órgano que tiene entre sus funciones servir como enlace entre los representantes vecinales y las autoridades.

La nueva Junta quedó integrada por Karina Gutiérrez Quiroz, quien asumió la Coordinación; Carlos Armando Gara, como Secretario Ejecutivo, y Martha Cepeda Hinojosa, como Secretaria Técnica.

Los representantes recibieron sus respectivas constancias de manos de Mónica Cruz, titular del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en Gustavo A. Madero, durante el acto en el que se formalizó la integración de la nueva representación.

Durante su intervención, Karina Gutiérrez Quiroz señaló que uno de los principales objetivos de la nueva Junta será mantener comunicación con los habitantes de las distintas colonias, pueblos y unidades habitacionales de la alcaldía.

La representante afirmó que buscarán establecer un diálogo permanente con los vecinos para conocer sus principales necesidades y plantear soluciones relacionadas con los servicios públicos y las condiciones de vida en las comunidades.

“ Nuestra prioridad será mantener un diálogo permanente con los vecinos para impulsar soluciones que mejoren los servicios públicos y la calidad de vida en cada colonia”, señaló.

Los Copacos tienen un papel importante dentro de los mecanismos de participación ciudadana de la Ciudad de México, debido a que sus integrantes pueden plantear opiniones sobre programas y políticas públicas, informar sobre problemáticas de las unidades territoriales y presentar propuestas ante las autoridades.

Con la nueva integración, la Junta de Representación funcionará como un punto de enlace entre los distintos Comités de Participación Comunitaria, la alcaldía Gustavo A. Madero y el Gobierno de la Ciudad de México.

El resultado también tiene una lectura política dentro de la demarcación, debido a que el grupo identificado con el proyecto de Janecarlo Lozano consiguió mantener el control de la estructura de representación vecinal.

La oposición no logró quedarse con los principales cargos de la Junta, por lo que el resultado representa un nuevo respaldo para la administración local y para la estructura territorial relacionada con Morena en Gustavo A. Madero.

La elección reunió a representantes de las diferentes zonas de la alcaldía, quienes participaron en el proceso para definir a las personas que estarán al frente de la coordinación de los trabajos de los Copacos.

Con la nueva Junta en funciones, uno de los principales retos será mantener la comunicación con los vecinos y convertir las demandas de las colonias en propuestas ante las autoridades.

El proceso también muestra la importancia que tienen los liderazgos comunitarios en la vida política de Gustavo A. Madero, una de las alcaldías con mayor población de la Ciudad de México.

Para el gobierno de Janecarlo Lozano, el resultado representa el fortalecimiento de su estructura territorial y una mayor capacidad de interlocución con los representantes vecinales, mientras que para los nuevos integrantes de la Junta comienza una etapa en la que deberán atender las necesidades planteadas desde las colonias, pueblos y unidades habitacionales de la demarcación.