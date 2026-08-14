Beca de Transporte para Universitarios 2026 en la CDMX ¿Está abierto el registro? (Pexels)

Si estás cursando tus estudios universitarios y vives en la Ciudad de México (CDMX), el Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), lanzó la convocatoria de la “Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más”.

Este pago corresponde al segundo semestre del 2026, el cual busca reducir las dificultades económicas que viven los estudiantes.

¿Cuál es el monto que reciben de la Beca de Transporte los universitarios en CDMX?

Este apoyo económico está dirigido a alumnos de licenciatura que estén inscritos en una institución pública.

El apoyo consiste en un estímulo económico de mil 500 pesos bimestrales, destinados principalmente a cubrir gastos de movilidad, así como a facilitar que los alumnos puedan continuar con sus estudios.

¿Aún está abierto el registro para la Beca de Transporte para Universitarios 2026?

Asimismo, busca garantizar que las condiciones económicas no sean un obstáculo para los beneficiarios que se encuentran matriculados en una universidad, por lo que el acceso al programa se entrega sin distinción por nivel socioeconómico.

Las autoridades informaron que el periodo de registro y envío de documentos a través de la plataforma digital inició el jueves 13 de agosto de 2026 y se cerrará en el momento en que la inscripción alcance la cifra de 200 mil becarios.

Por lo que es importante que todos los interesados se mantengan al pendiente de los canales oficiales para conocer si este estímulo aún se encuentra disponible.

¿Qué documentos se necesitan para registrarse en la beca universitaria?

Todos los jóvenes que quieran ser parte de este beneficio deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Vivir en la Ciudad de México.

Cursar la universidad en una institución pública de la CDMX o de la zona metropolitana del Valle de México.

No recibir otro apoyo similar.

Asimismo, los aspirantes deberán contar con un comprobante de inscripción vigente, CURP, identificación y correo electrónico.

En caso de que el aspirante aún no cuente con la mayoría de edad, la madre, padre o tutor deberá presentar una identificación vigente.