¿Hay Doble Hoy No Circula sabatino 15 de agosto de 2026? Te decimos qué autos descansan este sábado en CDMX y Edomex

Si tienes planeado salir este fin de semana, vale la pena revisar el calendario del Hoy No Circula sabatino antes de iniciar tu viaje. Este 15 de agosto de 2026, la restricción corresponde al segundo sábado del mes, por lo que algunos vehículos deberán permanecer en casa durante gran parte del día.

Cabe recordar que, hasta el momento en el que se realizó esta nota no ha sido activado el Doble Hoy No Circula, programa que surge de la necesidad de implementar medidas que ayuden a disminuir la mala calidad del aire.

¿Qué autos no circulan HOY sábado 15 de agosto de 2026?

En esta jornada no podrán circular:

Vehículos con holograma 1 y placas con terminación impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Todos los vehículos con holograma 2.

⁠Vehículos foráneos, conforme a las restricciones establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

La restricción aplica de las 5:00 am a las 10:00 horas tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en los 18 municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa.

¿Qué autos sí pueden circular sin restricciones HOY sábado 15 de agosto de 2026?

No todos los automóviles están sujetos al programa. Este sábado podrán transitar con normalidad los siguientes vehículos:

Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Vehículos destinados a servicios de emergencia

Unidades con permisos especiales contemplados por la autoridad ambiental

Vehículos de personas con discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos

Si tu automóvil pertenece a alguno de estos grupos, podrás circular sin restricciones durante la jornada.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

A diferencia del programa que opera de lunes a viernes, el Hoy No Circula de los sábados no se determina por el color del engomado. En su lugar, la restricción cambia de acuerdo con:

El número de sábado del mes .

. El tipo de holograma .

. La terminación de la placa, ya sea par o impar.

Durante el segundo y cuarto sábado de cada mes descansan los vehículos con holograma 1 y terminación par, mientras que en el primer y tercer sábado la restricción corresponde a las placas con terminación impar. Los vehículos con holograma 2 no circulan ningún sábado.

¿Qué pasa si no respetas el Hoy No Circula?

Ignorar las restricciones puede salir caro. Los conductores que circulen cuando su vehículo tiene prohibición se exponen a una multa económica, además de que la unidad puede ser remitida al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y resguardo.

Por eso, antes de organizar cualquier salida, conviene verificar la terminación de la placa, el holograma y confirmar que no exista alguna contingencia ambiental, ya que en esos casos las restricciones pueden modificarse.

Municipios del Estado de México donde aplica el programa

El Hoy No Circula no solo opera en la Ciudad de México. También se aplica en los municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que miles de automovilistas deben considerar las restricciones antes de viajar entre ambas entidades.