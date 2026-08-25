¡Otro incendio en el Metro CDMX! Evacúan a usuarios ahora en estación Mixcoac de la Línea 7 este 25 de agosto

Humo en Mixcoac Tras retrasos de más de 20 minutos, personas usuarias fueron desalojadas de la estación este martes 25 de agosto.

Los incidentes en el Metro de la Ciudad de México continúan ahora este martes 25 de agosto. Durante la mañana de este día las personas usuarias tuvieron que ser evacuadas debido a la presencia de humo en los andenes de la estación Mixcoac. No se registraron personas intoxicadas ni heridas.

¿Qué pasó en la estación Mixcoac de la Línea 7 del Metro CDMX?

De acuerdo con información de usuarios en redes sociales, la estación presentó alta afluencia de personas y retrasos que superaban los 20 minutos en la estación Mixcoac con rumbo a El Rosario, generando aglomeraciones y una gran concentración de usuarios en los andenes.

Posteriormente, se presentó una importante nube de humo por la que las personas usuarias tuvieron que ser retiradas de la estación y tomar alternativas para realizar sus traslados.

Hasta el momento, las cuentas oficiales del Metro CDMX no han dado más información respecto al incidente ni en qué momento se reanudarán las operaciones en la estación. Sin embargo, han recibido múltiples quejas, particularmente en la plataforma X (antes Twitter).

Segundo incidente de humo en días consecutivos

El día de ayer, el Sistema de Transporte Colectivo vivió una situación similar en la termina Taxqueña de la Línea 2. Una unidad sufrió un incendio, generando concentraciones de humo y teniendo que evacuar a las personas usuarias que se encontraban en los andenes y en la estación, generando inconformidades con el servicio.